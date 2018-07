Cena do espetáculo ‘As Três Mulheres Sabidas’ (Foto: Reprodução)

(Por Natália Mazzoni)

A Cia. Dedo de Prosa sobe ao palco da Livraria da Vila para contar três histórias no espetáculo As Três Mulheres Sabidas, com Dinah Feldman, Fernanda Viacava e Priscilla Herrerias . O primeiro conto, O Touro Negro de Norroway, vem da Escócia e conta a história de um duque preso no corpo de um touro. Depois de lutar com o diabo, o feitiço quebra e o duque procura pelas montanhas a esperta lavadeira que foi sua companhia nos dias difíceis.

A história é muito legal e abre passagem para outras duas que prendem a atenção de toda a plateia. Na história vinda da Irlândia (A Pobretona que Virou Rainha), uma menina simples do campo vira rainha depois que seu pai pede um pedaço de terra ao rei, que fica encantado com a inteligência da garota e se casa com ela. Mas, quando o rei percebe que a nova integrante do castelo é muito mais esperta que ele, as coisas começam a mudar.

Para fechar a peça, o conto escocês O Gentil Homem de Wastness conta a história de um homem solitário que se encantou com a beleza de uma mulher-foca. Apaixonado, ele decide prendê-la longe da água por sete anos, com a promessa de que depois desses sete verões ela poderia, enfim, escolher seu destino. O tempo passou, eles tiveram um filho, mas a mulher nunca se esqueceu de onde veio. A história termina no fundo no mar e é uma das partes mais encantadoras do espetáculo.

O cenário é feito com poucos objetos, que se transformam em várias coisas durante as histórias, tão bem contadas pelas atrizes que somos capazes de imaginar castelos, campos, mares. Maria Fernanda de Oliveira Rodrigues, de 6 anos, assistiu ao espetáculo na primeira fila. “A história de que eu mais gostei foi a do rei. Eu imaginei tudo como se fosse de verdade”, conta.

Maria Fernanda adorou imaginar os elementos do cenário

Quer imaginar também? O espetáculo fica em cartaz até o dia 24 de fevereiro na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Sábados e domingos, às 15 h. Shopping JK Iguatemi (Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041). Ingressos custam R$ 30 (R$ 15 a meia entrada).