Turma na Emília na internet

(Imagem: Editora Globo S/A e TV Globo/Monteiro Lobato)

O site ainda está em construção, mas você já pode se preparar! Em março, Emília e sua turma estarão na internet, numa nova rede social cheia de histórias e 30 joguinhos relacionados ao escritor Monteiro Lobato, criador do fantástico Sítio do Picapau amarelo.

No Mundo do Sítio, como será chamado, você vai poder ler as aventuras da turma, entrar nesse universo encantado, e ainda rever todos os personagens dos livros. Vai também conseguir encontrar pessoas reais, amigos da escola e do clube, e enviar mensagens através de um bate-papo virtual.

Um cantinho muito especial é a Biblioteca do Visconde, uma estante virtual em que você pode ouvir as histórias de Lobato na voz da atriz Denise Fraga. É só dar o play!

Enquanto não fica pronto, você pode acompanhar a turma pelo blog, twitter e até facebook. Mas fique tranquilo, pois aqui no blog do Estadinho você também vai saber de tudo que está rolando com essa turma.