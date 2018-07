Ufa, o Circuito Estadinho voltou!

(Por Natália Mazzoni)

O primeiro Circuito Estadinho do ano foi recheado de surpresas. É que a dupla Juliana Offenbecker e Beto Bellinati da Cia. Conto em Cantos foi para a Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos fazer música, contar histórias e adivinhas.

Teve a história do grilo, que de tão esperto enganou um reino todo. Fingiu que era adivinho e teve muita sorte ao descobrir onde estava o anel que o rei perdeu.

Além dessa história, quem apareceu por lá aprendeu uma lenda do folclore persa. O conto é sobre um papagaio que descobriu um segredo valioso: como conseguir ser livre para sempre. Quer saber como ele fez isso? Fingiu que estava morto. Seu dono, um homem que andava com botas muito pesadas, abriu a gaiola. Foi assim que ele conseguiu voar, livre para sempre.

Entre uma história e outra, pausa para uma adivinha: o que é que quanto mais se tira, maior fica? O buraco! Essa foi fácil, todo mundo acertou.

Outra história que a dupla contou foi a lenda da vitória-régia, um lindo conto de uma menina que sonhava em ser escolhida pela lua para virar estrela no céu.

Quer saber quem apareceu por lá e aproveitou essa tarde de histórias? É só dar uma olhadinha na nossa galeria de fotos.