APROVEITE!

ÚLTIMOS DIAS!!!

A exposição Estadinho – 25 anos está quase acabando. Sábado, dia 2 de março, é o último dia da mostra no Museu Belas Artes de São Paulo (muBA). Há muitas razões para você não perder essa oportunidade:

– Se você gosta do Estadinho ou tem curiosidade para saber como ele é feito e qual sua história

– Se você acha legal ver a história das crianças nos últimos 25 anos, estampada em capas marcantes do suplemento

– Se adora ver desenhos de grandes autores e ilustradores de livros infantis, como Mauricio de Sousa, Ziraldo, Angela Lago…

– Se você é curioso sobre jornalismo infantil.

Vá ver!

Museu Belas Artes de São Paulo (muBA): Rua José Antonio Coelho, 879, Vila Mariana, São Paulo.

Sábado, das 10 h às 16 h. Grátis.

Informações: (11) 55765771