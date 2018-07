Um 2012 cheio de bicicletas!

(Por Natália Mazzoni)

O Estadinho começou o ano falando sobre um assunto que, além de muito legal, faz bem ao planeta. Você gosta de andar de bicicleta? Já pensou que, daqui alguns anos, quando você for adulto, pode trocar o carro por uma bike para passear e ir ao trabalho? Pois é, o Estadinho aposta nessa ideia. Não leu ainda? É só clicar nas páginas abaixo.

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Agora você já conhece a história da bicicleta e um pouquinho sobre a visão de Natália Garcia a respeito das bicicletas pelo mundo. É que ela criou um projeto muito legal, o Cidade para Pessoas, com a proposta de percorrer 12 cidades do mundo andando de bike. E nessa pedalada toda, ela já passou por 8 lugares, e trouxe fotos maravilhosas de adultos e crianças andando por aí em cima das magrelas. Selecionamos algumas para você.

(Fotos Natália Garcia)

Essa é a cargobike, uma bicicleta com compartimento acoplado que os pais usam para carregar as crianças! A Natália nos contou que até no inverno bem rigoroso as crianças andam nesse bagageiro. Bem agasalhadas, é claro. Essa foto foi tirada em Copenhagen, na Dinamarca.

Também na cidade de Copenhagen, na Dinamarca.

Essa foto foi tirada em Londres, na Inglaterra.

Em Strasbourg, na França. Uma garota anda de bicicleta pelas ruas da cidade.

Um pequeno e sua bike (ainda com rodinhas) em Lyon, na França.

Outra cargobike! Também em Lyon.

Em Paris, também na França, é comum ver crianças andando de patinete. A Natália contou para o Estadinho que muitos adultos andam pela cidade em cima desse veículo.

Essas imagens lindas de pessoas andando de bicicleta são para inspirar você a fazer o mesmo. Hoje, amanhã e depois. Até você ficar adulto e continuar apostando nessa ideia. Afinal, o mundo precisa de pessoas com as pernas fortes e o pensamento levinho…