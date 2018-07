Um amor do tamanho de…

(Por Aryane Cararo)

Quem você mais ama na vida? São seus pais? E quanto você ama eles? Já parou para pensar como é difícil medir isso?

De que forma você conseguiria colocar em números ou qualquer quantidade o amor que você sente por eles? O coelhinho de Adivinha Quanto Eu Te Amo sentiu exatamente o quanto essa tarefa era complicada.Primeiro, ele esticou bem os braços para dizer o quanto gostava de seu pai. Mas o coelhão tinha braços maiores e, assim, parecia que o amor do pai para o filho era maior. Então, o coelhinho esticou toda sua altura, até ficar na ponta das patinhas, e mostrou outra medida. Mas seu pai era mais alto. Uma hora, achou o que parecia uma boa medida: “Eu te amo toda a estradinha daqui até o rio”. Porém, o pai tinha uma resposta ainda maior: “Eu te amo até depois do rio, até as colinas”.

Como mostrar que amor grande era esse? O que pode ser a maior coisa que existe?

Te amo do tamanho de uma baleia? Te amo do tamanho de um transatlântico? Te amo da altura da Serra do Mar? Te amo até a pontinha do Everest? Te amo daqui até Marte? Te amo o universo inteirinho? Puxa, quanta forma bonita de dizer que gosta de alguém, não é? Por que não experimentamos fazer isso em casa e com quem mais a gente gosta? Muita gente vai ficar feliz um tantão assim, ó! (E, agora, cada um imagina o que seria esse tantão)

Este livro fofo já existia nas livrarias em capa dura, grandão, com pop-up. Mas, agora, ele vem do tamanho do amor que cabe num bolso! Até o jeito de ler o livro, com páginas que se desdobram como uma sanfona, faz a gente amar ainda mais essa obra de Sam McBratney e Anita Jeram.

Adivinha Quanto Eu Te Amo. Texto: Sam McBratney. Ilustrações: Anita Jeram. WMF Martins Fontes, R$ 24,80.