Um bichinho paranóico

(Por Aryane Cararo)

Esquilo Intranquilo é um bichinho meio paranóico. Ele nunca sai de sua nogueira para nada, nem mesmo para ir à praia nas férias. Tem medo de gaivotas, águas-vivas, lagostas, piratas e monstros marinhos. Ah, sim, ele detesta germes. Aliás, tem pavor!

Por isso, em vez de ir para a praia, ele a traz até ele. Como assim? O bichinho constrói algo que se parece com um pedaço do litoral: cenário de coqueiro, areia de caixinha de gato, lanterna para fornecer a luz, piscininha inflável com água para simular o mar…

Mas falta algo: barulho do mar. Pois é, ele vai precisar ir até a praia para encontrar uma concha… Assim, basta encostar o ouvido nela e escutar um ruído parecido com o das ondas (desde que ela não esteja ocupada!). Para isso, Esquilo vai bolar um plano cuidadoso e mirabolante para ter uma missão bem-sucedida. Ele vai levar até batata frita para distrair as gaivotas!

Acompanhe essa aventura e descubra o que acontece com o Esquilo Intranquilo. Neste livro, não tem como não rir da paranoia do personagem. E as ilustrações revelam todo o esquema tático de planos, infográficos e mapas do personagem. Hilário!

Esquilo Intranquilo

Autora: Mélanie Watt.

Editora Rocco Pequenos Leitores

R$ 28