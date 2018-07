Um dia de cão

(Por Aryane Cararo)

Não precisa ter cachorro para se comover com o livro Um Dia, um Cão, que acaba de ser lançado pela Editora 34, depois de fazer sucesso no mundo inteiro. A história começa com um cão sendo abandonado numa estrada. O carro para e joga o cachorro para fora. Coitado. Ele não se deixa vencer e corre o máximo que pode para alcançar o automóvel, como se isso fosse o devolver para a família. Mas não vai. Tem muita gente no mundo que não tem dó de abandonar um bichinho na rua, um amigo.

O cão dessa história uma hora se cansa. Não corre mais. Mas não desiste. Ele vai usar o faro para tentar voltar para casa. Só que, distraído com a tarefa, ele atravessa a rua e provoca um baita acidente de carro. Uma batida, uma explosão. Ele parece ficar preocupado. Mas o que fazer? Ele segue adiante. Sozinho na estrada mais uma vez, ele se desespera, uiva. Anda muito até encontrar uma cidade. E depois de ser muito maltratado, ele encontra um menino. Será um novo dono? Ou ele reencontrou seu antigo?

Não sei, ninguém sabe. O livro da artista belga Gabrielle Vincent pode ser interpretado como você quiser. Com poucos traços em grafite no papel branco, Gabrielle (que na verdade se chama Monique Martin e morreu no ano 2000) se preocupa mais em dar emoção aos seus desenhos do que atrapalhar sua imaginação. É tudo lindo: a ilustração, a ideia, o cachorro. Cabe a você acompanhar a jornada deste cachorro. Sozinho na história, sozinho nas páginas. Mas junto com você, o leitor.

Um Dia, Um Cão. Autora: Gabrielle Vincent. Editora 34, R$ 34.