Um fantasma no Natal

Ebenezer Scrooge, um homem tão frio quanto um inverno bem rigoroso, não gosta do Natal. Mas, certo dia, quando estava prontinho para dormir na véspera do dia mais encantado do ano, um fantasma apareceu. Assustado, perguntou o que aquela estranha criatura estava fazendo ali. Descobriu que recebia um aviso. “Três espíritos irão te assombrar: o Natal Passado, o Natal Presente e o Natal Futuro.”

Aterrorizado, o homem deitou-se de novo e adormeceu. E foi em seu sonho que o primeiro espírito, o do Natal Passado, apareceu.

O que será que a visita dos Natais mudaram na vida desse homem tão ranzinza? Você descobre no livro Uma canção de Natal. Essa história é de 1843 e foi escrita por Charles Dickens, na Inglaterra. Aqui ela é recontada por Tatiana Belinky.

Uma Canção de Natal

Autora: Tatiana Belinky

Editora: Caramelo

Preço: R$ 32,90