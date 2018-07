Um gatofante

(Por Aryane Cararo)

Ele dizia que tinha um gato. Um gato grande e muito tonto, porque não fazia direito as coisas que os gatos fazem. Ele não cai com as patas para o chão, como todos os outros. É um gato que adora cachorros e odeia ratos. E que não é malhado ou peludo como os demais. Mas, espera aí, ele tem uma tromba! Que gato é esse que mais se parece com um elefante? Que história maluca é essa de Meu Gato Mais Tonto do Mundo? Tem de ler para crer e rir das belas ilustrações do francês Gilles Bachelet.

Meu Gato Mais Tonto do Mundo. Autor: Gilles Bachelet. Editora Estação Liberdade, R$ 35.