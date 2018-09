Um hospital diferente

Olhos que soltam, defeitos no circuito eletrônico, panes. É muito triste, mas todo mundo já teve um brinquedo que quebrou.

A boa notícia é que existem lugares especializados em consertos de brinquedos. Esse é o caso do Hospital das Bonecas, Brinquedos e Games, que abriu em 1937. Foi o avô italiano de Leandro Primo Cappello que começou o negócio. Depois de costurar algumas bolas, os vizinhos começaram a pedir para ele consertar brinquedos. Daí, ele acabou abrindo o hospital que hoje tem três filiais.

Atualmente, o Leandro dirige o local que tem berçário, centro cirúrgico e pode até pegar os brinquedos em casa com uma ambulância. Eles fazem qualquer tipo de conserto e reforma, de bonecas a eletrônicos.

Veja as dicas que Leandro contou ao Estadinho para conservar bem o seu brinquedo:

1) Não pinte as bonecas ou brinquedos com caneta. A tinta não sai mais.

2) Não lave os brinquedos por conta própria. Os circuitos eletrônicos estragam por causa da água.

3) Não aperte os olhos de seus bonecos com força: eles soltam facilmente.

4) Depois de brincar, tire as pilhas de seus brinquedos. Elas podem estourar e soltar um líquido que estraga tudo.

5) Os CDs piratas costumam danificar a leitura óptica dos videogames.

6) Se você ficar usando o videogame por três horas seguidas, faça uma pausa de pelo menos 30 minutos. Esse é o tempo necessário para resfriar a placa e não sobrecarregá-la. Dê um tempo para o aparelho respirar.

7) Depois de usar o videogame, desligue-o da tomada.

8 ) Se você tem uma moto elétrica, deixe a bateria descarregar completamente a cada 15 dias e recarregue-a de acordo com as instruções do manual. Cada modelo pede um tempo de carregamento.

Hospital das Bonecas, Brinquedos e Games: R. Capitão Avelino Carneiro, 110, Penha, (011) 2647-7516; R. Barão do Triunfo, 368, Brooklin, (011) 5041-6024; e R. Pedroso Alvarenga, 852, Itaim, (011) 3167-4366. Ou no site (clique aqui).