Um livro para se mexer

(Por Aryane Cararo)

Nada de ficar parado nas férias! É hora de se mexer, gastar energia e se divertir. Por isso, hoje temos uma sugestão muito legal: o livro Aprendendo com os Bichos, Yoga para Crianças, do Joãocaré. Você não deve estar entendendo nada, mas a gente explica: o livro mostra várias posições dessa arte milenar que nasceu na Índia, a yoga. São movimentos simples, que precisam de equilíbrio, calma e até força. Muitos deles sugerem movimentos de animais e, por isso, Joãocaré decidiu ilustrar tudo com eles. Assim, além de fazer exercício para o corpo e para a mente, você ainda brinca de ser um animal (e aprende algumas curiosidades sobre eles).

A leitura é bem fácil e as posições não são complicadas. Você pode treinar várias por dia (chame seus pais para treinarem juntos). Temos certeza de que sua disposição vai melhorar bastante e você terá mais uma coisa a contar na volta às aulas.

Quer testar uma?

Então, tente a Urdhva Hastasana, ou posição do foguete em pé:

Fique em pé com o corpo bem retinho e os dois pés juntinhos, totalmente apoiados no chão. Os braços devem ficar ao lado do corpo, relaxados, e os joelhos bem esticados. Então, lentamente, “erga os braços lateralmente por cima da cabeça. Mantenha as mãos unidas, estique os cotovelos e leve as mãos juntas para cima o máximo que conseguir. Quando não conseguir mais, fique na ponta dos pés, como se quisesse alçar voo. Como se fosse um foguete. Estique todo o corpo para cima”, explica Joãocaré.

Aprendendo com os Bichos, Yoga para Crianças. Autor: Joãocaré. WMF Martins Fontes, R$ 32