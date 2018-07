Um pinguim perdido e uma viagem

(Por Míriam Castro)

Os pinguins moram no Polo Sul, mas já pensou se um deles fosse parar na rua da sua casa? Foi o que aconteceu na história que a contadora Kiara Terra levou para a última edição do Circuito Estadinho.

Com muita cantoria e brincadeira, Kiara usou vários objetos diferentes, como gorros, bolas de metal e retalhos de tecido. Durante a história, ela os materiais representavam o personagem Sebastião e um pinguim perdido. Enquanto tentava levar a ave de volta para casa, o menino fez várias maluquices: ele quis até dar brigadeiro para o bichinho!

