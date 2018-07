Um pouco mais de Grimm

Era uma vez dois irmãos alemães: Jacob, que nasceu em 1785, e Wilhelm Grimm, em 1786. Eles moravam em um lugar que, muitos anos depois (só em 1871), seria chamado de Alemanha. Eles adoravam a vida no campo e conheciam muito bem os hábitos e superstições dos camponeses. Quando tinham 11 e 10 anos, respectivamente, o pai deles morreu e os dois se empenharam em sustentar a família. Eles eram os mais velhos de seis irmãos, em uma família camponesa e muito religiosa.

Quando jovens, no começo do século 19, eles foram estudar na cidade de Kassel e viraram professores. Como gostavam muito de história e literatura, resolveram reunir os contos que as pessoas transmitiam boca a boca, como forma de valorizar aquela gente e a cultura alemã. O primeiro livro é de 1812, Contos para Crianças e para a Família. Três anos depois, eles publicaram outras 70 histórias. Como ficaram muito populares, também entre as crianças, eles resolveram tirar um pouco da violência que as histórias tinham e publicaram novas versões em 1819. Houve muitas outras depois.

A região

Naquela época, ainda não existia um país chamado Alemanha. No lugar desta nação, havia uma série de reinos, principados, ducados… cada um com um nome e com líderes diferentes. Mas os habitantes desses locais tinham muitas semelhanças: a língua, os hábitos do dia a dia e até as crenças religiosas eram muito parecidos. Aos poucos, ganhava força a ideia de que todos deveriam se unir e formar um novo país. A ideia dos Irmãos Grimm não era apenas escrever um livro de contos infantis. Eles queriam que, quando os povos dos diversos reinos lessem as histórias, percebessem que, na verdade, eram um só povo.

Foram eles, aliás, que valorizaram a floresta e as matas como elementos importantes dos contos. Já notou que a natureza sempre está presente? Pode ver: sempre tem um bosque, um animal, uma fruta envenenada ou uma árvore encantada.

Dura realidade

As histórias contadas nas aldeias traziam elementos que faziam parte do cotidiano dos camponeses pobres. Imagine só: não era sempre que os camponeses conseguiam comer. Carne? Uma ou duas vezes ao ano. Além disso, estavam expostos a doenças e guerras. Desse modo, não dava para imaginar que os contos fossem cheios de ternura e alegria, não é? Muitas narrativas tinham elementos de violência.