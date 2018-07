Um rei muito louco

Na garagem de Júlio havia uma limusine de 12 metros e uma carruagem com 20 unicórnios. Mesmo assim, ele gostava mesmo era de passear com sua bicicleta verde-abacate.

Júlio era o rei, mas nem parecia. Pelas ruas, ele conversava com todos, dos feirantes aos feiticeiros. E fazia a maior confusão: tratava ministros como mendigos e mendigos como ministros.

Ele era tão maluco que fizeram até um livro com a sua história. O nome? O Rei Distraído, claro! Imagine que, outro dia, em uma batalha, ele pensou ter lutado bravamente com destemidos guerreiros. E nem percebeu que havia atacado um grupo de espantalhos vestidos com armaduras. Mas está é só uma de suas aventuras doidinhas.

O Rei Distraído, de Jean-Claude R. Alphen. Cias. das Letrinhas, R$ 35.

