Um reino para cada tipo de rei

(Por Aryane Cararo)

É difícil abrir um livro sobre reinos distantes e encontrar algo novo nele. Talvez a ideia de André Ricardo Aguiar não seja original, não sei. Mas que é bem divertida, isso é. Ele decidiu descrever uma série de reis e seus reinados, cada um com uma característica bem particular, que puxa um texto que é, no mínimo, interessante, quando não é engraçado. Garanto que você não viu igual.

Em Pequenas Reinações, tinha o Ataxerxes, o duplo, que tinha tudo em dois até se cansar de ser dois e colocar seu irmão no lugar, o Ataxerxes, o únicos. Tinha o rei Bó, o diminuto, que na verdade se chamava Bonifácio, mas gostava das coisas todas em tamanho pequeno, até seu nome. Tinha o Epaminondas, o gago, que, por azar, tinha esse nome comprido só para gaguejar e passar vergonha. Tinha o Otílio, o autoinvasor, tão fã de conquistas e guerras que teimava em conquistar o seu próprio reino até se dar mal com a ideia. Assim, seguem outros reis: Dúbio, o indeciso, Leocádio, o domador, Aristeu, o comilão, Godofredo, o colecionador… E sabe o que é legal? Nem todos os reis se dão bem no final.

Pequenas Reinações. Texto: André Ricardo Aguiar. Ilustrações: Carol Juste. Girafinha, R$ 28.