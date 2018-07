Um sonho de princesa

“Estava em casa, em um dia bem quente. Já era noite, então fui para a minha cama e comecei a dormir.

Tive um sonho que começou assim:

Era uma vez, uma cidade perdida nos Estados Unidos. Lá havia um reino. No castelo moravam a rainha Maria, sua filha Clara, seu pai, Ivã, Roxane e seus súditos.

Clara tem uma irmã adotada, maligna, chamada Roxane. Teve uma vez que Roxane quebrou o braço de Maria por causa de um sapato. Ela também já cortou o cabelo de sua irmã de tão belo que era. Por isso, Clara tem um pouco de medo de sua irmã, pois ela pode fazer coisas piores.

Ela acordou e viu que estava um belo dia. Então, foi ao jardim, assistiu à tevê e foi para a escola particular das Princesas. Chegando lá, Clara encontrou suas amigas, que são: Rapunzel, Cinderela, Branca de Neve e Jasmim.

A classe de Clara estava indo ensaiar com os príncipes as danças do baile de coroação. Sua irmã, Roxane, a empurrou. Clara quase caiu, mais o príncipe Nicolas a segurou a tempo e isso impediu que os meninos e as meninas dessem risada.

Clara disse a Roxane:

– Eu cuido da minha vida e você da sua. Como eu tenho vários amigos que sempre me ajudam, nada de ruim pode acontecer comigo!

Quando elas chegaram ao castelo, sua mãe perguntou:

– Foi legal a escola?

– Foi legal – Como se tudo estivesse ótimo.

Elas foram almoçar e tinha as comidas que elas mais gostavam. Elas sempre tomavam suco e água na hora do almoço, como se fosse vinho.

Clara e suas amigas foram ao shopping e fizeram várias compras. Conforme as amigas passavam, todas as pessoas ficavam olhando. Quando entravam numa loja, mostravam todas as coisas que tinham, diminuíam o preço só para elas comprarem.

Chegou o dia do aniversário de Clara e ela fez 18 anos, que é a idade que precisa ter para ser coroada. Ela ganhou um vestido bem bonito, era um tomara-que-caia longo, vermelho rosado.

Depois de algumas semanas, chegou o dia da coroação. Todos estavam lá. Clara estava com seu vestido novo. Ela estava indo para a coroação, até que a amiga de sua irmã falou:

– Vá com esse sapato. O salto é maior e combina com o seu vestido.

Ela sentou em seu closet para pôr o salto. Enquanto colocava o sapato, Roxane trancava a porta do closet. Sua irmã foi correndo para a coroação. Eles esperaram tanto que quase coroaram Roxane, até que Clara chegou, pois ela lembrou que tinha uma passagem secreta em seu closet, que ficava embaixo do sofá. Então, conseguiu chegar a tempo à coroação.

No final, Clara foi coroada como rainha, Roxane ficou presa no quarto por dois meses, tudo ocorreu bem, a cidade foi descoberta e fim.

Quando eu acordei, era hora do recreio. Por causa disso, minha mãe me deixou de castigo na natureza no sábado.”

Maria Fernanda Picolo Annesi, 9 anos

Esta é uma história produzida por um dos alunos da professora Veronice Leal, do 5º ano do Colégio Santa Maria, em São Paulo, que aceitou o desafio do Estadinho de criar uma história usando as palavras da nuvem de tags publicada na edição de 24 de março.