Uma aventura pequena

“Na casa da minha mãe, um belo dia, eu, menina bem pequena de quatro anos, estava na janela só olhando as pessoas. Sempre no mesmo horário, passava a dona Maria. Ela disse para mim:

– Olá, Roxane! Já acordou a esta hora?

– Assim, com este belo dia lá fora, não gosto de ficar na cama.

Então a dona Maria se foi e eu fiquei imaginando que no meio daquela natureza toda…

Os meninos e as minhas amigas, estávamos numa linda cidade que tinha no lugar da nossa escola um belo castelo, rodeado por água cristalina e um bonito jardim, como se fosse um sonho. De repente, uma enorme porta caiu sobre o riozinho que cercava todo o castelo, e claro que todos ficaram com medo.

De lá, apareceu uma princesa que começou a dizer que queria brincar com a gente, nos ofereceu comida, suco, doces, dizendo que ela queria curtir a vida também.”

Isabella Durante Biondo, 9 anos

Esta é uma história produzida por um dos alunos da professora Veronice Leal, do 5º ano do Colégio Santa Maria, em São Paulo, que aceitou o desafio do Estadinho de criar uma história usando as palavras da nuvem de tags publicada na edição de 24 de março.