Uma banda espoleta

Sábado é dia de festa italiana, circo e ópera. Tudo junto, até o fim de julho. É que a Banda Mirim, conhecida por seus musicais caprichados, estreia amanhã (dia 5) o espetáculo Espoleta. Para saber mais, conversamos com Marcelo Romagnoli, diretor da peça e criador da história.

Quem é Espoleta?

É um dos criados do barão. Ele adora fazer truques para ganhar dinheiro.

Como assim?

Ah, pega um trocado daqui, pechincha dali. Mas, no fundo, ele quer é que todos fiquem felizes. Desde que ele saia com dinheiro no bolso, claro.

É verdade que ele aprontou até na festa de São Pastelão?

Pois é. Em dia de São Pastelão, que é o santo da amizade (só na historinha), todos precisam comer porpeta de peru. Neste dia, Espoleta ficou encarregado de comprar o peru na feira, mas gastou todo o dinheiro no circo-teatro que tinha ali perto.

E o que ele disse para o barão?

Como ele sabia que o patrão adorava ópera, resolveu levar a turma do circo para cantar com ele.

Mas a turma do circo sabia cantar ópera?

Uai, aí só assistindo ao espetáculo para saber.

Então, segue a dica:

Espoleta. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (320 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, São Paulo, (011) 3234-3000. Sábado, às 11 horas. R$ 8. Até 31/7.