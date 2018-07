Uma caçada assustadora

“Nas nossas férias do ano passado, uma das coisas que mais nos assustou e nos alegrou foi a caça ao tesouro que meus tios fizeram. Foi um pouco assustador, pois tinham barulhos aterrorizantes e até choramos de medo.

Recebemos um saco que continha elementos que nos ajudariam na caça ao tesouro.

Deram a primeira pista e então começamos a procurar e vimos uma mão estranha que meu tio prendeu na porta para nos assustar, e funcionou. Depois na segunda pista, tínhamos que entrar debaixo da mesa e aí todo mundo sumiu, ficamos assustados e começamos a chorar, buaaaaaaaaaaa!!!

Eles resistiram e nos deixaram chorar um pouco. Depois minha tia aparece como se estivesse possuída e jogamos o antídoto nela que estava dentro do saquinho. Logo em seguida minha avó apareceu tentando fazer papel de bruxa malvada e não conseguiu nos assustar e jogamos o antídoto nela também.

No final, já estávamos vendo a caixa do tesouro, até que ouvimos um grito horripilante, meu irmão saiu correndo; eu sentei no chão e comecei a chorar de novo. (Depois descobrimos que o grito vinha do Ipod do meu tio)

Mas no final deu tudo certo, o tesouro era um monte de chocolate e bombons. Meus tios são demais!!”

Isabela