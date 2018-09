Uma evolução engraçada

Uma grande sopa, que se parece com um lago, faz nascer o Senhor e a Senhora Sapiens. São eles que começam a cultivar a agricultura, roubam o fogo dos deuses e com ele fazem outra sopa. A força da água caindo gera a invenção da roda, que também toca música. E com o vapor da sopa, os senhores inventam um trem a vapor que também toca música!

Assim, com um monte de transformações e muita participação do público, acontece o espetáculo A Devolução Industrial, da companhia Circo Teatro Udi Grudi. A diretora Leo Sykes, uma inglesa que mora no Brasil, conversou com o Estadinho e dá vários motivos para você ver o espetáculo.

1) O espetáculo não é só feito para as crianças, mas também pelas crianças. Elas ajudam os atores a se livrarem quando estão presos e andam de trem à vapor pelo palco.

2) Os personagens, o Senhor e a Senhora Sapiens, são um casal muito criativo que está sempre inventando as coisas, sempre brigando, se ajudando, se atrapalhando. Eles convivem com o Ser Místico, um grande mágico gaiato que cria os planetas, a Terra e várias outras coisas. Todos são palhaços e, além de serem engraçados, eles tocam, cantam e inventam.

3) Durante o espetáculo, os personagens colhem, cortam e cozinham verduras, que viram uma sopa. No final, essa sopa é servida ao público e até as crianças que nunca comem verdura adoram!

(Por Fabiana Caso)

A Devolução Industrial: Sala Crisantempo. Rua Fidalga, 521, Vila Madalena, (011) 3819-2287, São Paulo. Sábados e domingos, às 16 h e às 19 h. R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 27/6.