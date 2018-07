Uma gata mimada

(Por Aryane Cararo)

Nina é uma gata que adora se sentir especial, diferente. Mas ela acha que, para isso, precisa ter coisas. É assim que começa Os Desejos de Nina, uma história de Gilles Eduar. Primeiro, Nina cisma com um pássaro com estrela na testa. Depois, acha que só poderá ser feliz se tiver uma coroa. De coroa na cabeça, inventa que quer o peixe-gato laranja, raro no aquário.

São muitos pedidos para a felicidade, mas Heitor, o cavalo apaixonado, não se recusa a conseguir nenhum para ela. Mesmo quando eles têm de deixar a cidade para encontrar tulipas azuis com bolinhas douradas. É assim que Nina descobre que tudo o que ela quis ter para ser exclusiva existe de montão no mundo. Mas uma coisa ela já tinha ao lado e que, essa sim, era diferente, única e especial. Você pode imaginar o que é, não?

Os Desejos de Nina. Autor: Gilles Eduar. Companhia das Letrinhas, R$ 34,50.