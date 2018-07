Uma nova Moura Torta

Você já ouviu falar na história da Moura Torta? É um conto popular muito antigo, que foi reunido aqui no Brasil em um livro pelo folclorista Câmara Cascudo. Há muitas versões para esse conto, a mais recente é a de Bettina Bopp e Ana Guima.

Bettina contou a história de um príncipe que sai pelo mundo e, no caminho, ajuda uma velhinha, que lhe retribui com três laranjas encantadas. Ele deve descascá-las apenas quando estiver perto da água. Nas duas primeiras, ele não faz isso e as laranjas, que se transformaram em belas mulheres, desaparecem. Na terceira, ele consegue manter uma moça ainda mais bela ao seu lado. Mas aí aparece a Moura Torta e, invejosa que era, coloca um feitiço na moça e toma seu lugar. Será que o príncipe se casa com ela?

Você pode descobrir isso no livro A Lenda das Três Laranjas, que tem lindas ilustrações feitas com recortes de tecidos e bordados pela Ana. Ou procurar outra versão para essa história (e depois contar a sua própria).

A Lenda das Três Laranjas. Texto (versão): Bettina Bopp. Ilustrações: Ana Guima. Editora ÔZé, R$ 30.