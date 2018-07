Uma ponte no meio do caminho

(Por Aryane Cararo)

Certa vez, um urso enorme e um gigante resolveram atravessar ao mesmo tempo uma ponte estreita. É claro que não daria para os dois passarem simultaneamente, pois a ponte era fina demais. Mas nenhum deles pensava em voltar. Afinal, um era o gigante, que não tinha medo de nada e não se curvava a ninguém. E o outro era um urso, feroz, que intimidava qualquer um. Então, criou-se o impasse: como seguir caminho com alguém tão grande a sua frente? E foi na delicadeza da dança, quase um movimento de balé lentamente coreografado, que eles encontraram a resposta para o problema.

É o que conta o livro A Ponte, do premiado escritor austríaco Heinz Janisch, uma encantadora lição de moral. Entretanto, mais que a própria história, encantam as ilustrações da professora austríaca Helga Bansch. A delicadeza do traço e a apropriação de mapas, folhas de caderno e páginas de livro na colagem das imagens cria um universo surreal e próximo, ao mesmo tempo.

A Ponte. Texto: Heinz Janisch. Ilustrações: Helga Bansch. Editora Brinque-Book, R$ 29,50.