Uma receita para o piquenique

Suco, bolo, biscoito, pão… Ai, a Tia Nastácia faz cada coisa gostosa ali no sítio com as receitas da Dona Benta! E se a gente aproveitasse uma das 32 receitas dela, que estão no livro Lanches para Toda Hora, e fizesse um piquenique? “Comer fora de casa também é uma delícia, principalmente porque podemos abrir a geladeira e o armário, ver o que tem e preparar qualquer coisa com as nossas mãos. Fica mais legal quando é a gente que faz”, diz Narizinho.

Biscoitos da Narizinho

Utensílios

Xícara de chá, colher de chá, colher de sopa, tigela média, peneira, rolo de macarrão, cortadores de biscoito, assadeira grande e luvas térmicas.

Ingredientes

2 ovos

¾ de xícara de chá de farinha de trigo

¼ de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

2 colheres de sopa de margarina

margarina para untar

farinha de trigo para polvilhar

geléia de sua preferência

açúcar cristal para decorar



Dica

Você vai precisar da ajuda de um adulto para usar o forno e cortar os biscoitos com o copo.

Como fazer

1- Lave bem os ovos em água corrente. Quebre-os, um a um, em uma xícara.

2- Na tigela média, peneire a farinha, o açúcar e o fermento.

3- Junte os ovos e a margarina aos ingredientes secos e amasse até que a massa se solte das mãos.

4- Com o rolo de macarrão, abra a massa sobre uma superfície enfarinhada, deixando-a com aproximadamente 1 centímetro de espessura.

5- Ligue o forno em temperatura média para começar a aquecer.

6- Unte a assadeira grande com a margarina e polvilhe com a farinha.

7- Corte os biscoitinhos e coloque-os na assadeira, deixando um pequeno espaço entre eles.

8- Coloque uma porção de geleia no meio de cada biscoitinho e polvilhe açúcar cristal por cima.

9- Coloque a assadeira no forno e asse por 20 minutos ou até os biscoitinhos começarem a dourar.

10- Retire a assadeira do forno e sirva os biscoitinhos quando eles estiverem frios. Depois que esfriar, coloque os biscoitinhos em um recipiente fechado e leve para o piquenique. Não tampe enquanto estiverem quentes, pois podem murchar.

*Receita e fotos retiradas do livro Hora do Lanche com a Turma do Sítio do Picapau Amarelo. Editora Globo, R$ 33,50.