Uma viagem pelos livros

Não importa se você nunca foi a Paris, Roma ou Nova York. Nem mesmo se nunca ouviu falar desses lugares que ficam na França, na Itália e nos Estados Unidos. Talvez, você nunca tenha oportunidade de viajar até lá. Mas temos certeza de que você vai gostar da coleção “Isto É”, que a editora Cosac Naify relançou. Por que você vai gostar? Pois veja:

1) Tem ilustrações incríveis do tcheco Miroslav Sasek, com cara de antiguinhas (porque são mesmo antigas, de 1959 e 1960).

2) Os desenhos são divertidos e até engraçados.

3) Sasek era bom no que fazia para crianças: entrou até para a lista de honra da Internacional Board on Books for Young People, uma espécie de associação internacional de literatura infanto-juvenil.

4) Ele fala de coisas muito bacanas para ver em três cidades que são o máximo (e só com a leitura e as ilustrações você já consegue viajar por eles). E diz tudo de uma forma muito simples.

5) Os livros trazem curiosidades como: que a cada 30 segundos toca um alarme de incêndio em Nova York, que uma fita azul pendurada numa porta em Roma quer dizer que um bebê nasceu naquela casa e que do alto da Torre Eiffel, em Paris, você consegue enxergar a uma distância de até 48 quilômetros.

6) São uma forma bem legal de entender história e estudar geografia.

7) Se for para algum desses lugares, eles servem como ótimos guias, pois mostram não só os pontos turísticos principais como falam dos costumes daqueles povos.

8 ) Você consegue ver que o que mudou ou não nesses 50 anos. Em Paris, as crianças continuam alugando veleiros no Jardim de Luxemburgo, mas não existe mais vagão de primeira classe no metrô. A Estátua da Liberdade continua lá em Nova York, com sua cabeça de três metros de largura de orelha a orelha, mas o porto da cidade já não é o maior do mundo. Em Roma, as pessoas ainda jogam moedinhas na Fontana di Trevi, mas não há mais pescadores no Rio Tibre.

Nós, particularmente, adoramos a coleção toda. E, mesmo sem conhecer alguns lugares, conseguimos imaginar direitinho como eles são (até porque o Sasek pintava do jeitinho que eles eram, sem faltar uma janela ou qualquer detalhe). É bem possível que seus pais também já conheçam e gostem de saber que os livros foram relançados.

Isto é Paris, Isto é Roma e Isto é Nova York.

Texto e ilustrações: M. Sasek

Tradução: Alípio Correia de Franca Neto.

Editora Cosac Naify, R$ 45 cada livro.