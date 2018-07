Uniforme de corrida

Você vai participar da 12ª Corrida Pão de Açúcar Kids, que acontece no sábado (dia 8)? Então, está na hora de se preparar. Quem não vai fazer a prova, mas adora correr por aí, também pode aproveitar as dicas para as suas próprias maratonas.

De bermuda ou calça, o importante é estar confortável

Um cuidado importante na hora de correr é escolher bem a roupa. Isso não quer dizer que você vai ter que pedir para seus pais uma daquelas roupas de ginásticas apertadinhas. Nada disso! O melhor é o que você já tem em casa. “Camiseta de algodão e de cor clara ajuda na transpiração”, diz a médica Ana Paula Pirró. Se o tênis estiver velhinho, ótimo! “Nada de estrear o tênis correndo, pois há chance de você ganhar uma bolha inesperada”, explica a médica.

Na prova, você pode usar boné. Mas veja se ele está bem ajustado para que não voe da cabeça durante o percurso. Você não vai querer parar de correr para pegá-lo, não é? Não esqueça de passar o protetor solar, mesmo se o dia estiver nublado. E uma dica fundamental para as meninas: brincos grandes e pulseiras nem pensar!

Veja na sexta-feira, dia 7, dicas sobre alongamento para você se esticar muuuito e chegar rapidinho.

E você lembra o que comer antes de uma corrida? Então, clique aqui.