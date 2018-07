Vamos ao circo?

(Por Natália Mazzoni)

Você já foi ao circo? A experiência é mágica e fazia a felicidade das crianças na época do seus pais e avós. Os espetáculos mudaram, não apresentam mais animais no picadeiro, mas os show continuam sendo encantadores.

O Circo Tiahny Spetacular, fundado no Brasil na década de 1950 por um ilusionista húngaro, trouxe seu novo espetáculo Abrakadrabra a São Paulo. O Estadinho viu uma das apresentações da trupe e se divertiu muito.

Tem números de equilibristas, malabares, dança e mágica, que faz até aparecer um helicóptero no picadeiro! É a parte mais divertida do show. Entre uma apresentação e outra, um palhaço mudo e muito engraçado diverte a plateia. Seus números são simples, mas a interação com o público garante muitas gargalhadas.

O Tiahny Spetacular fica em São Paulo até o dia 27 de janeiro e é um bom passeio para as férias. Ao chegar, tente não dar bola para os brinquedos com luzes coloridas. Eles custam caro, e vão durar pouco, muito menos dos que as imagens que ficarão na sua cabeça depois que você sair de lá.

Parque Villa-Lobos (Av. Queiroz Filho, 1.557, Vila Leopoldina).

Apresentações: 3ª a 5ª, 21 h; 6ª e sábado, 17 h e 21 h; domingo, 11h30, 15h30 e 19 h.

Ingressos custam de R$ 25 a R$ 170.

