Vamos brincar no Dia das Crianças!

Amanhã é Dia das Crianças, e claro, você deve comemorar brincando e se divertindo muito! A repórter Fernanda Araújo, do Divirta-se, preparou uma programação muito legal para você ficar por dentro do que vai rolar pela cidade. Tem passeio com bicho, peça de teatro, exposição. O Estadinho coloca tudo aqui para você fazer seu roteiro e convidar seus pais. Bom passeio!



ANIMAIS:

Fazendinha Bichomania (Foto: Divulgação)

Bichomania

Instalada em um terreno de 120 mil m², é a fazendinha que exibe mais espécies de animais. Há araras, saguis, patos e outros bichos, além de circuito de obstáculos entre as árvores. Por volta do meio-dia, o cheiro de churrasco atrai o público para o almoço no espaço que, apesar de distante, tem ótima relação custo-benefício. Recomendação: a partir de 1 ano e meio.

Estrada dos Pires, 1.933 (acesso pela Rodovia Raposo Tavares, Km 39), Caucaia do Alto, Cotia, 4242-1116. Sábado e domingo, das 10 h às 17 h. R$ 20, adulto; R$ 25, crianças de 3 a 10 anos. Almoço: R$ 32, adulto e R$ 12, crianças (3 a 10 anos).

Cia. dos Bichos

Ali vivem porcos, galinhas, coelhos, mini cabras e outros animais. Na Vila Caipira tem mercearia, celeiro e casinha de pau a pique. É neste espaço que são realizadas as ordenhas, às 12h e às 15h, e a oficina de panificação, por volta das 16h, na qual as crianças enrolam rosquinhas e tomam café (enquanto aguardam a fornada do quitute assar). Recomendação: a partir de 1 ano e meio.

Estrada de Capuava, 2.990 (saída Km 25,5 da Rodovia Raposo Tavares), Cotia, 4703-3548. Sábado e domingo, das 10 h às 17 h. R$ 35. Almoço: R$ 40/R$ 65.

Estação Natureza

Localizada na Av. Washington Luís, a fazendinha é diferente de tudo ali por perto. No pequeno terreno, há patos, galinhas, tartarugas, coelhos, cavalos, um minhocário e até uma vaca. O espaço de cada um é bem pequeno, mas organizado. Depois da ordenha, às 12h e às 15h, as crianças fazem pão – da mistura dos ingredientes até antes de a massa entrar no forno – e levam a receita para casa. O banho dos porcos é realizado por volta das 13h30, com participação das crianças, que comandam a mangueira. Recomendação: a partir de 1 ano e meio.

Av. Washington Luís, 4.221, Brooklin, 5034-2728. Sábado e domingo, das 10 h às 17 h. R$ 40 (R$ 35, adultos). Almoço: R$ 17/R$ 25.

Pet Zoo



A mini fazenda ocupa uma área de 15 mil m2, com coelhos, búfalos, ovelhas, avestruzes, jumentos e patos, além de passeios de charrete, cavalo e tirolesa. No berçário, com cuidado, é possível segurar pintinhos, furões e coelhos, entre outros bebês. Ordenhar a vaca e tomar um gole de leite tirado na hora são outras boas atrações. Cuidado com Jujuba, pois a lhama dócil e interesseira se aproxima em busca de comida, mas as vezes cospe nos visitantes. Acessibilidade: não há nada em libras ou audiodescrição, mas o passeio é bem sensorial. Recomendação: a partir de 1 ano e meio.

Estrada de Caucaia do Alto, 4.101 (acesso pela Rodovia Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4158-1664. Sábado e domingo, das 10 h às 17 h (fecha 2ª). R$ 30. Almoço: R$ 33, adulto/R$ 18, crianças.

BRINCADEIRAS:

Patinação no Gelo

A mais nova pista da cidade tem 300 m² e capacidade para 70 pessoas se divertirem ao mesmo tempo. Para ajudar, há uma equipe de 12 monitores e equipamentos de segurança, como capacetes, joelheiras e cotoveleiras. Crianças de 2 a 5 anos devem ser acompanhadas dos responsáveis e poderão deslizar em um carrinho exclusivo para elas. Os aventureiros de 6 a 12 anos ganham ainda o direito de brincar na tirolesa de 6 metros de altura, por 30 de extensão.



Carrefour. Shopping Interlagos. Av. Interlagos, 2.501, Interlagos, 5567-7700. Das 12 h às 23 h (fecha 2ª). R$ 20, por 30 minutos. Até domingo (14/10).

Patinação no Gelo

Com equipamentos de segurança e gelo natural, a pista é uma boa opção para o período das férias. Para crianças de 1 a 5 anos há um carrinho de passeio especial.



Santana Parque Shopping. Praça de Eventos. R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana, 2238-3002. Das 10h às 22h (domingos e feriados das 12 h às 22 h). R$ 25, 30 minutos; R$ 40, 60 minutos; R$ 15, por 5 minutos, passeio dos menores nos carrinhos. Até 5/12.



CINEMA:

Delicadas Relações – O Cinema e as Relações Humanas

A mostra reúne produções infantis que retratam o gênero: dias 11 e 12, às 14h e dia 14, às 16h, ‘Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar’, de Hayao Miyazaki. Dias 11, às 16h e dias 13 e 14, às 18h, ‘Mary e Max – Uma Amizade Diferente’, de Adam Elliot. Dia 11, às 18h, dia 12, às 16h e dia 13, às 14h, ‘Kiriku e a Feiticeira’, de Michel Ocelot. Dia 12, às 18h, dia 13, às 16h e dia 14, às 14h, ‘O Pequeno Nicolau’, de Laurent Tirard. Recomendação da produção: livre.

CCBB (70 lugares). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651, metrô Sé. R$ 4. Até domingo, 14/10.



CIRCO:

Circo de Borracha

No meio do show, o malabarista descobre que seu pneu está furado. Ele corre até a borracharia de seu Cadu, mas descobre que consertar o problema não será tão simples assim. Direção Alexandre Roit. Com o Grupo 2rrR – DoisPierre. 55 minutos. Recomendação: livre.



Sala Crisamtempo (100 lugares). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. Sábado e domingo, às 16 h. R$ 1. Até 25/11.

Espetáculo Quyrey, Uma Aventura na Selva (Foto: Divulgação)

Quyrey, Uma Aventura na Selva



Na linha do circo-teatro, tendência das últimas produções, o espetáculo usa os recursos circenses para contar a história de duas crianças que se perdem na floresta encantada de Quyrey – que em tupi-guarani significa ‘coragem’. 90 minutos. Recomendação: livre.



Circo dos Sonhos. Av. Nicolas Boer, 120, ao lado do Viaduto Pompeia, 2076-0087. Sábados, domingos e feriados, às 17 h e 19h30. R$ 40/R$ 80 (camarote com 4 lugares, R$ 300). Até 16/12.

Turma da Mônica no Mundo do Circo

Mix de circo e teatro, no picadeiro há cenários e figurinos caprichados, além de números divertidos, como a Magali engolidora de sorvetes e o Cebolinha mágico. Tudo isso com apresentação do Jotalhão, o elefante verde da turminha. Direção Mauro Sousa. Com a equipe do Circo dos Sonhos. 90 minutos. Recomendação da produção: livre. Recomendação: a partir de 3 anos.

Tamboré Shopping. R. Piracema, 669, Tamboré, 2076-0087. De quarta a sexta, às 20 h; sábados e domingos às 15 h, 17h30 e 20 h. R$ 50. Até 28/10.

ESPAÇOS PARA BRINCAR:

Casa do Brincar

Destinada aos fofos de 0 a 6 anos, a casa oferece atividades na horta, contação de histórias, capoeira, corredor sensorial e pinturas no azulejo, além de aulas de culinária e de música. Um sábado por mês as sócias organizam o já tradicional piquenique artístico na Praça Adolfo Bloch (Av. Europa, esquina com a Av. Brasil) – é grátis e para participar bastar levar seu lanche. R. Simão Álvares, 951, V. Madalena, 3032-2323. Das 9 h às 18h30 (fecha aos sábados e domingos, exceto eventos especiais). R$ 30/50, por hora.

Brincadeira no Familiarte (Foto: Ivan Dias/AE)

Familiarte



No estilo casa de avó – ampla, aconchegante e sem frescura –, o espaço é exclusivo para brincadeiras. Há atividades dirigidas e momentos livres: o mais bacana é curtir o quintal, com direito à aventura do tipo ‘pega-pega bruxa’ e escaladas na jabuticabeira. Recomendação: 0 a 12 anos.

R. Sales Júnior, 466, Alto da Lapa, 3642-1706. Das 8 h às 12 h ou 13h30 às 17h30 (sábados das 10h30 às 12h30; fecha aos domingos). Preços por pacotes.

EXPOSIÇÃO:

Eu, Monteiro Lobato

A exposição mostra parte do acervo do escritor com painéis biográficos, objetos de uso pessoal e livros escritos e editados por Lobato, além de antigos mobiliários usados por ele. No hall de entrada, ao lado direito, há também a mostra ‘Emília, a Boneca de Pano’, com 8 painéis exclusivos sobre a personagem. Recomendação da produção: livre.

Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. 8h/18h (sábado das 10 h às 17 h; e domingo das 10 h às 14 h). Grátis. Por tempo indeterminado.



Espetáculo Pinóquio: Uma Bela Arte (Foto: Thiago de Mello/Divulgação)

Pinóquio: Uma Bela Arte



Idealizada pela artista plástica Vera Uberti, a mostra interativa é inspirada no livro ‘As Aventuras de Pinóquio’, do italiano Carlo Collodi, clássico de 1883. Ao todo são nove instalações, enriquecidas por oficinas, espetáculos e contação de histórias. Rec. da produção: livre.

Sesc Belenzinho. Galpão Cultural e Área de Exposições. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. De terça e sexta, das 10 h às 21h30 (sábados das 10 h às 21 h; domingos e feriados das 10 h às 19h30. Grátis (para os espetáculos é recomendável retirar senha 1 h antes). Até 18/11.

Planeta Inseto

A mostra interativa, localizada no único zoológico de insetos da América Latina, reúne bicho-pau, bicho-da-seda, joaninha, besouro e grilo. Mas as melhores atrações são as baratas atletas, pernudas que disputam corrida no baratódromo. A novidade são os insetos gigantes: besourões Titanus Giganteus (exemplar alfinetado no quadro) e o Megasoma (adultos vivos e larvas). Recomendação: livre.

Museu do Instituto Biológico. R. Amâncio de Carvalho, 546, V. Mariana, 2613-9500. Das 9 h às 16 h (fecha às segundas). Grátis.



MUSEU:

Maquete do Sol no Catavento Cultural e Educacional

Catavento Cultural e Educacional

Mix de museu e passeio científico, com 250 atrações, é possível escalar o monte dos sábios, fazer bolhas de sabão gigante, tocar em um meteorito, ouvir o barulho de rotação das estrelas e ver, na prática, milhares de experiências. Do lado de fora, em uma espécie de quintal, há peças do Museu de Tecnologia, como um avião DC-3 e uma locomotiva fabricada em 1888. Acessibilidade: antes distante, o estacionamento para deficientes agora fica próximo da bilheteria, mas não há nada em libras ou audiodescrição. Recomendação: a partir de 6 anos.

Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. Das 9 h às 17 h (fecha às segundas). R$ 6. Deficientes pagam R$ 3.

Museu do Futebol

Com criatividade, tecnologia e ótimos monitores, o museu construído sob as arquibancadas do Estádio do Pacaembu conta de maneira interativa a história do esporte mais amado pelos brasileiros. Vale passar com calma pela sobre Pelé e Garrincha e também pela sala das copas. Recomendação: livre.

Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664- 3848. Das 10 h às 17 h. R$ 6 (grátis às quintas-feiras). Deficientes não pagam.

Museu Paulista

Conhecido como Museu do Ipiranga, o imponente prédio construído no fim do século 19 é um ótimo passeio para a meninada conhecer de perto peças, culturas e personagens estudados nos livros de história. A tela ‘Independência ou Morte’, no salão nobre, e as carruagens são algumas das ótimas atrações do espaço. Recomendação: livre.

Pq. da Independência, s/n.º, Ipiranga, 2065-8000. Das 9 h às 17 h (fecha às segundas-feiras). R$ 6 (grátis até 6 anos e no primeiro domingo do mês).



MÚSICA:

Espetáculo Galinha Pintadinha (Foto: Divulgação)

Galinha Pintadinha, O Musical



Na busca da Galinha Pintadinha, uma mãe e seus filhos encontram o Sapo, Dona Baratinha, as Borboletinhas cozinheiras e até o Galo Carijó. A Galinha ela também encontra, mas para bater um papinho com a ave azul precisará encontrar um novo personagem: o Tradutor de Pó-pó-pó. Direção: Ernesto Piccolo. 50 minutos. Recomendação: de 0 a 5 anos.

Shopping Eldorado. Teatro das Artes. Av. Rebouças 3970, Cerqueira César, 3034-0075. Sábados e domingos, às 15 h e 17 h. R$ 70. Até 25/11.



PARQUES:

Parede de escalada na Casa de Pedra (Foto: Ivan Dias/AE)

Casa de Pedra



Para quem cansou de fazer ginástica subindo nos móveis da casa, vale a pena investir em exercícios diferentes. Uma boa opção é o ginásio da Casa de Pedra, um local amplo, com vários circuitos de escalada. Para brincar, basta o auxílio de um adulto para fazer a segurança (comandando as cordas durante a subida e a descida). Recomendação: a partir de 6 anos.

R. Venâncio Aires, 31, Água Branca, 3875-1521. Das 16 h às 23 h (sábados e domingos das 14 h às 20 h). R$ 50, a diária com equipamento (monitor, R$ 20, por hora, agendar).

Cidade das Abelhas

No parque temático, há museu de apicultura, observatório de colmeias e o ‘arbelhismo’ – circuito de obstáculos entre as árvores cercado por telas, onde pais e filhos podem se aventurar juntos. Há também um tobogã com 5 metros de altura e o sweet bee, uma espécie de túnel de plástico para as crianças pequenas. Sábados, domingos e feriados há palestras, teatro e passeio na mata com o biólogo Fabiano Guedes. Recomendação: livre.

Estrada da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460. Das 8h30 às 17 h (fecha às segundas-feiras). R$ 18.



PARQUES DE DIVERSÃO:

Amazing Balls

O bufê de festas infantis, que abre também para o público, tem 310 mil bolinhas, além de escorregadores, circuitos de obstáculos e cama elástica. Apesar de amplo, o espaço é abafado mas, no geral, as crianças gostam. Recomendação: a partir de 2 anos.

R. da Gávea, 1.014, V. Maria, 2615- 0854. Quintas e sextas-feiras, das 13 h às 18 h (sábados, domingos e feriados, das 11 h às 18 h). R$ 18.

Cidade da Criança (Foto: Ivan Dias/AE)

Cidade da Criança

O parque infantil mais famoso dos anos 80 continua com antigos brinquedos, como a réplica de um avião e o submarino da ‘Atlântida perdida’. Mas, há atrações mais modernas, como playground do corpo humano, arvorismo, planetário e um pequeno simulador espacial 4D, com imagens que ‘saltam’ da tela, vento e fumaça. Recomendação: livre.

R. Tasman, 301, Jd. do Mar, São Bernardo do Campo, 4122-1116. Das 10 h às 17 h (fecha às segundas-feiras). R$ 5, por brinquedo; R$ 10, submarino. Passaporte: R$ 30, adultos; R$ 45, crianças, exceto arvorismo.

O Mundo da Xuxa

No espaço temático há carrossel dos personagens, trilha de arvorismo radical X, parede de escalada, carrinho de bate-bate e ‘Bosque dos Duendes’, uma montanha russa de pequeno porte conduzida por barcos que terminam dentro de um rio em uma divertida molhação. De 7 a 16 de setembro com a ‘Estação Mundo Feliz Ronald McDonald’. Acessibilidade: não há nada em libras ou audiodescrição, mas a segurança do deficiente é prioridade. Recomendação: livre.

Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Interlagos, 5541-2530. Quarta, quinta e sexta-feira, das 10h30 às 16h30 (sábados, domingos e feriados das 11 h às 19 h). R$ 59, crianças e adultos. Grátis para deficientes.

SP Diversões

O lugar tem mais de 100 tipos de jogos eletrônicos, além de boliche, kart e snooker bar. Para os bem pequenos, há piscina de bolinhas com circuito de obstáculos. Para os jovens, ‘Guitar Hero’. Tem também o kart duplo que leva o motorista (maior de 10 anos) e um acompanhante (maior de 7 anos) em uma só aventura. Recomendação: a partir de 3 anos.

Santa Rosa Jr., 189, Butantã, 3723-7070. Das 12 h às 23h59 (sexta e sábado das 12 h às 4 h). Os preços variam por brinquedo. Carrinho de bate-bate, R$ 7, por 4 minutos. Kart duplo, R$ 40, bateria de 30 minutos. Entrada: R$ 4, após 18h.

Boliche no Tiger Bowling (Foto: Divulgação)

Tiger Bowling

Com 24 pistas de boliche a casa faz o estilo bom e barato. Para derrubar os pinos, eles emprestam até os sapatos – e ainda são simpáticos. Entre um strike e outro, no próprio espaço, a molecada pode se divertir com fliperama e outros jogos eletrônicos. Recomendação: a partir de 4 anos.

R. Sérgio Tomás, 204, Bom Retiro, 3338-2435. Das 15 h às 22 h (sábado das 14h às 23h59 e domingos das 14 h às 22 h). R$ 48/R$ 72, por hora.

Villa Bowling

No espaço funcionam doze pistas onde é possível programar os protetores de canaletas para que se levantem durante a jogada das crianças, ou seja, a bola nunca sai pelas beiradas. Também para os pequenos há bolas mais leves e dois suportes de plástico, em formato de dragão, no qual as crianças soltam a bola em direção aos pinos. Um espaço só para games e um restaurante completam o ambiente. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 4 anos.

Shopping Vila Olímpia. 4º piso. R. Olimpíadas, 360, 3047-6387. Das 10 h às 2 h (sexta, sábado e feriado das10 h às 4h). R$ 89/R$ 142. (R$ 4, o aluguel do sapato).



PASSEIOS:

Aquário de São Paulo



Maior oceanário da América do Sul, o aquário mostra a vida em diferentes ecossistemas, como rio (com peixes pantaneiros), mangue, costão rochoso e praia. Os tubarões são uma das principais atrações, vistos por meio de uma redoma de vidro. Acessibilidade: não há nada em libras ou audiodescrição, mas o passeio é bem sensorial e os deficientes visuais tocam em dois animais vivos na copa de manejo. Recomendação: a partir de 2 anos.

R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273- 5500. Das 9 h às 18 h. R$ 40 (R$ 25, crianças de 3 a 12 anos; segunda, R$ 20, preço único). Cinema pago a parte, R$ 5. Deficientes pagam meia.

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Em um dos passeios mais curiosos e criativos do Brasil, o esqueleto de Tiranossauro Rex em tamanho real (único na América Latina) divide espaço com150 atrações, como o simulador de fenômenos da natureza, mesas com fósseis táteis, pinguinário e experimentos de óptica. Ali, funciona também o moderno planetário Johannes Kepler e para aproveitar suas sessões, de quinta-feira a domingo, às 13h30 e às 16 h. Acessibilidade: o planetário ainda não dispõe de sessões em audiodescrição. Recomendação: a partir de 4 anos.

R. Juquiá, s/nº (entrada na altura do nº 135), Paraíso, S. André, 4422-2000. Sábado, domingo e feriado (fecha às segundas), das 12 h às 18 h. R$ 10 (grátis para crianças de até 5 anos). Planetário, R$ 5.

TEATRO:

ESTREIAS:

Bolo de Lobo

Inspirado em ‘Chapeuzinho Amarelo’, de Chico Buarque, a personagem dribla o medo enquanto se diverte trocando as letras das palavras. Assim, lobo vira bolo, Bicho Papão vira Pão Bichopa e bruxa vira xabru. Direção Victor Nóvoa. Com Ana Vitória Bella e Helena Cardoso. Digna Companhia de Teatro e Dança. 50 minutos. Recomendação: livre.

Parque da Água Branca. Espaço Cultural Tattersal (179 lugares). R. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, Sábado e domingo, 16 h. R$ 16. Até 28/10. Sessões extras dia 12, 12 h e 15 h.

Chaves Animado

Senhor Barriga decide vender a vila a Rufino Malfeitor, que promete melhor a vida dos inquilinos. Enquanto todos sonham com a vida nova, Seu Madruga desconfia da oferta e desaparece misteriosamente. 60 minutos. Recomendação: livre.

Circo dos Sonhos. Av. Nicolas Boer, 120, ao lado do Viaduto Pompeia, 2076-0087. Sábado, 15 h e 17 h; domingo e feriado, 11 h e 15 h. R$ 40/R$ 80 (camarote com 4 lugares, R$ 300). Até 16/12.

Quem Apagou a Luz?

Desprovido de uma história linear, o espetáculo trata do medo por meio de projeções em 3D, música eletrônica, sapateado e uma aterrorizante gangue de clowns. A missão é desvendar questões enigmáticas, como o que existe embaixo da cama ou atrás da porta. Com a República Ativa de Teatro. 50 minutos. Recomendação: a partir de 5 anos.

Teatro Cacilda Becker (195 lugares). R. Tito, 295, V. Romana, 3864-4513. Sábado e domingo, 16 h. R$ 10. Até 11/11. Sessão extras dia 12/10 e 2/11, 16 h.

Cena do espetáculo Rapunzel (Foto: Divulgação)

Rapunzel



Como no clássico, Rapunzel é raptada por uma bruxa e confinada no alto de uma torre. Na adaptação de Tito Sianini, porém, ela tem um amigo: o nordestino Pombo Torpedo. Direção Eloísa Vitz. Com o Grupo Gattu. 60 minutos. Recomendação: livre.

Casa e Teatro Grupo Gattu (80 lugares). R. dos Ingleses, 182, Bela Vista, 3791-2023. Sábado e domingo, 16 h. R$ 40. Até 23/12. Sessão extra dia 12, 16 h.

REESTREIAS:

O Menino que Mordeu Picasso

Peça narra o encontro o encontro do artista espanhol com uma criança. A obra foi inspirada no livro do inglês de Antony Penrose, que teve a felicidade de ser de fato amigo do pintor. Direção Marcelo Romagnoli. Com Fábio Espósito e Rodrigo Pavon. 50 minutos. Recomendação: a partir de 6 anos. Teatro do Centro da Terra (81 lugares). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. Domingo, 16 h. R$ 40 (R$ 15, crianças até 12 anos). Até 28/10.

Turma do Chaves

Como na série de TV, todos continuam sem paciência com Chaves, colega do mimado Quico, filho da viúva Florinda e vizinho da bruxa Clotilde… Além das canções originais há duas faixas criadas exclusivamente para a montagem. Direção Tatyane Momper. Com Luisa Bugallo, Milton Villares e Rita Perri. 65 minutos. Recomendação: livre.

Teatro APCD (800 lugares). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. Sábado e domingo, 16 h (dias 10 e 11/11 não haverá sessão). R$ 30. Até 18/11.

EM CARTAZ:

Biliri e o Pote Vazio

Inspirado na lenda chinesa ‘O Pote Vazio’, o espetáculo conta a história de um imperador sem herdeiros que lança o desafio de entregar seu trono para a criança que cuidar melhor das sementes de flor que ele distribui. Direção Ricardo Karman. Com Gustavo Vaz, Mario De La Rosa e outros. 50 minutos. Recomendação: a partir de 5 anos.

Teatro do Centro da Terra (81 lugares). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. Sábado, 16 h. R$ 40 (R$ 15, criança até 12 anos). Até 10/11.

Branca de Neve e os Sete Anões

Fugindo da ira da madrasta, Branca de Neve encontra na floresta a casa de sete simpáticos anões. A malvada, porém, consegue encontrá-la. Direção Paolino Raffanti. Com Alessandra Santos, Paulo Cavalcante, Alex Minei e outros. 60 minutos. Recomendação: a partir de 2 anos. Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (380 lugares). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Domingo, 16 h. R$ 30 (R$ 13, antecipado). Até 25/11.

Cada qual no seu Barril

Dois náufragos rabugentos tentam sobreviver em uma ilha deserta. O divertido exercício de paciência é obra da Cia. da Revista. 50 minutos. Recomendação: a partir de 3 anos.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lugares). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Domingo, 11 h. R$ 8. Até 28/10. Sessão extra dia 12/10, 11h.

O Chapeleiro Maluco (Foto: Bruno Pavão/Divulgação)

O Chapeleiro Maluco



Anos depois, Alice volta ao País das Maravilhas com uma nova missão: ajudar o Chapeleiro Maluco a desvendar o sumiço de sua nova coleção de chapeus. Para tanto, o espetáculo investe em recursos tecnológicos e boas cantorias. Direção Jarbas Homem de Mello e Rogério Matias. Com Pedro Bosnich, Negra Li, Rejani Humphreys e outros. 70 minutos. Recomendação: livre.

Teatro Geo (627 lugares). R. Coropés, 88, Pinheiros, 3728-4930. Sábado e domingo, 16 h. R$ 40/R$ 50. Até 28/10.

Chapeuzinho Vermelho

Na clássica história, a menina leva uma cesta de doces para a vovó, mas é surpreendida por um lobo malvado, fugitivo de um zoológico. Direção Paolino Raffanti. Com Talita Brasil, Paulo Cavalcante, Antonio Velloso e outros. 60 minutos. Recomendação: a partir de 2 anos.

Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (380 lugares). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sábado, 16 h. R$ 30 (R$ 13, antecipado). Até 24/11.

O Empinador de Estrela

Inspirado no livro de Lourenço Diaféria, a história conta a infância e as brincadeiras do autor. Direção Milton Morales Filho. Com Diego Domingues, Leandro Madeiros e outros. 60 minutos. Recomendação: a partir de 2 anos.

MuBE. Teatro (200 lugares). Av. Europa, 218, Jd. Europa, 4062-0116. Sábado, 15h30; e domingo, 11 h. R$ 20. Até 28/10.

O Gato de Botas

Com desdém, um moço recebe um gato de herança do pai. Preocupado com seu destino, o felino arma um plano para ajudar seu novo dono e recebe dele um par de botas. Direção Milton Levy. Com Vinicius Romero, Mauro Pucca e outros. 50 minutos. Recomendação: a partir de 2 anos.

Teatro Silvio Romero (200 lugares). Shopping Silvio Romero. R. Coelho Lisboa, 334, Tatuapé, 2093-2464. Domingo, 11 h. R$ 40 Até 28/10.

A Ilha do Tesouro

Na busca pelo tesouro, todos ajudam o pirata: pais e filhos passam por labirintos, túneis e escorregadores. O espetáculo interativo tem texto e dir. Ricardo Karman. Com a Kompanhia Teatro Multimídia de São Paulo. É recomendado levar lanterna. 90 minutos. Recomendação: crianças de 7 a 12 anos e adultos.

Teatro do Centro da Terra (25 duplas). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. Domingo, 11 h. R$ 100, adulto acompanhado de uma criança. Adicional: R$ 100 (adulto) e R$ 50 (criança). Até 16/12.

Espetáculo A Linha Mágica (Foto: Divulgação)

A Linha Mágica



Inspirado em uma lenda francesa, o espetáculo conta a história de um garoto que ganha um novelo mágico capaz de mudar o tempo. Direção Eric Nowinski. Com André Vac, Beatriz Mentone e Thomaz Huszar. 50 minutos. Recomendação: a partir de 6 anos.

Teatro Alfa. Sala B (200 lugares). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sábado e domingo, 17h30. R$ 30. Até 25/11.

Meio Lá, Meio Cá

Com o simpático nome de Loslobosbobos (que assina texto e direção), o grupo de Bianca Rinaldi conta a história de Eu, que certa noite recebe a visita de Ela, alguém que ele acredita ser um anjo. Intrigado, Eu pede ajuda para seu amigo Tu. 50 minutos. Recomendação: a partir de 5 anos.

Teatro Vivo (290 lugares). Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, Morumbi, 7420-1520. Sábado e domingo, 16 h. R$ 20. 14/10.

Meu Pai é um Homem-pássaro

Lizzie, uma menina de nove anos, percebe que seu pai está piando, batendo as asas e até comendo minhocas. Mas, apesar da situação diferente, a garota descobre uma nova maneira de estar ao lado do pai, fazendo ninhos e montando grandes asas. Direção Cristiane Paoli Quito. Com a Cia. Simples. 50 minutos. Recomendação: livre.

Sesc Pompeia. Teatro (358 lugares). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sábado e domingo, 12 h. R$ 8. Até 14/10.

O Mundo Mágico de Oz

Dorothy descobre que seu cãozinho Totó pode virar sabão e corre para ajudá-lo. Na corrida, porém, ela cai, bate a cabeça na pedra e desmaia. Acorda (ou não) na Terra de Oz, e encontra a maquiavélica Bruxa do Oeste – e outras doidices. Direção: Rony Guilherme e Robson Vellado. Com Carol Eloá, Janna Zoumbounelos, Lukkas Martins e outros. 100 minutos. Recomendação: livre. Teatro Ressurreição (385 lugares). R. dos Jornalistas, 123, Jabaquara, 5016-1787. Domingo, 11h30. R$ 30. Até 28/10.

Penélope, A Repórter Cor-de-Rosa

Ângela Dip, a mocinha que fazia uma divertida ponta na série de TV ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ conta no palco como nasceu a sua carismática personagem. Direção: Carla Candiotto. 50 minutos. Recomendação: a partir de 3 anos.

Teatro Alfa. Sala B (200 lugares). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sábado e domingo, 16 h. R$ 30. Até 25/1.

Pinóquio – O Cara de Pau

Como no clássico, um carpinteiro solitário cria um boneco de madeira que, mais tarde, resolve virar gente. De Ronaldo Ciambroni. Direção: Sebastião Apollônio.

Teatro Bibi Ferreira (300 lugares). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sábado e domingo, 17 h. R$ 40 (ou, para crianças, R$ 12 + um brinquedo). Até 25/11.

Peça Poemas para Brincar (Foto: Pena Prearo/Divulgação)

Poemas para Brincar



Ana e Juca brincam de faz de conta por meio de um jogo de palavras. O espetáculo une teatro de bonecos com a poesia de José Paulo Paes. Com a Cia. Teatral As Graças. 50 minutos. Recomendação: a partir de 2 anos.

Sesc Belenzinho. Área de Convivência. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sábado, 12 h. R$ 8. Até 6/10. E também no MIS. Área Externa. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dia 14/10, 12h e 15h. Grátis.

Revolting Rhymes

Encenada em inglês, a peça mostra versões bem diferentes de clássicos como ‘Chapeuzinho Vermelho’, ‘Cachinhos Dourados’ e ‘João e o Pé de Feijão’. O texto é inspirado nos poemas infantis do britânico Roald Dahl. Direção: Victor Mühlethaler. Com Alessandra Vertamatti, Bruno Caetano e outros. 50 minutos. Recomendação: livre.

Espaço Cultura Inglesa – Mooca (80 lugares). R. do Oratório, 232, Mooca, 2605-8186. Sábado, 17 h; e domingo, 16 h. Grátis. Até 21/10.

Saltimbancos (direção Fezu Duarte)

A trilha sonora, executada ao vivo, é uma das melhores atrações na clássica história dos bichos que fogem do campo. Direção: Fezu Duarte. Com Rosy Aragão Guerin, Paula Flaiban e outros. 50 minutos. Recomendação: a partir de 3 anos.

Shopping Pátio Higienópolis. Teatro Folha (305 lugares). Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sábado e domingo, às 18 h. R$ 30. Até 23/12.

Tarde de Palhaçadas

Com números clássicos, os palhaços Batata, Tonelada e Pinhão prestam homenagem aos representantes da categoria. Texto e direção Jairo Mattos. Com Carlos Baldim, Juliano Dip e outros. 50 min. Recomendação: a partir de 3 anos.

Teatro Ruth Escobar. Sala Miriam Muniz (70 lugares). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sábado e domingo, às 16 h. R$ 30 (R$ 13, antecipado). Até 25/11.

Três Porquinhos, o Musical

Dona Porca Porbela mora em uma confortável casa com seus três filhos, todos de personalidades bem diferentes. Certo dia, os fofuchos decidem morar sozinhos e partem para a floresta, onde vive o lobo. Bom, aí você já pode ter uma ideia de o que os aguarda, não é? De Ronaldo Ciambroni. Direção: Luiggi Francesco. Com Anderson Xavier, Vitor de Mello e outros. 60 minutos. Recomendação: a partir de 3 anos.

Teatro Bibi Ferreira (300 lugares). Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sábado e domingo, às 15 h (a partir de 22/9, sábado e domingo, às 18 h). R$ 40 (ou, para crianças, R$ 12 + um brinquedo). Até 25/11.



ESPECIAL:

Carlos Felipe em Apuros

No monólogo protagonizado por Cafi Otta o público se sente em casa, em um clima informal, vendo e ouvindo histórias de circo. 50 minutos. Recomendação: a partir de 2 anos.

Sesc Ipiranga. Praça Vermelha (200 lugares). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sábado, às 16 h. Grátis.

Mostra de Teatro Infantil

Na 7ª edição do evento, vários espetáculos: dia 12/10, em dois horários, ‘Sopa de Pedra’, do Grupo Luz e Ribalta; dia 13, ‘Em Busca da Boneca Azul’, da Cia. Lúdica; dia 14, ‘A Matéria dos Sonhos’, da Cia. Prosa dos Ventos; dias 20 e 21, ‘Cirquim do Serafin’, da Cia. Circo Navegador; dia 27, ‘A Matéria dos Sonhos’, da Cia. Prosa dos Ventos; dia 28, ‘Em Busca da Boneca Azul’, da Cia. Lúdica. 55 minutos. Recomendação: a partir de 3 anos.

Shopping Ibirapuera. Piso Jurupis. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095 2300. Sábado e domingo, às 17 h (é recomendável chegar 30 minutos antes). Grátis. Até 29/10. Sessões extras dia 12, às 17 h e 19 h.

Cena do espetáculo A Praça dos Bonecos (Foto: Divulgação)

A Praça dos Bonecos

Sob a curadoria do grupo Sobrevento, o evento exibe um espetáculo diferente a cada semana: dia 14/10, ‘Bonecos Aqui!’, do Grupo Sobrevento; 21/10, ’Um Rio que vem de Longe’, do Teatro Ventoforte; 28/10, ‘A Cuca Fofa de Tarsila’, da Cia. Articularte; e 4/11, apresentação especial de ‘Dallae’s Story’, da Art Stage SAN/República da Coreia. Recomendação: livre.

Parque Raul Seixas. R. Murmúrios da Tarde, 211, Itaquera, Zona Leste. Informações: 3399-3589. 15 h (dia 4/11, apresentação às 19 h). Grátis. Até 28/10.