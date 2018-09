Vamos falar de amizade?

O que é a amizade para você? Para a contadora de histórias Fernanda Ribeiro, ela pode ter várias roupagens: “conviver, confiar, compartilhar.”, diz a artista que estará amanhã (dia 19) no Circuito Estadinho, às 15 h, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.

Para fechar o mês da amizade no Circuito, Fernanda irá contar três histórias. A Árvore dos Sapatos, de Mia Couto, fala justamente sobre compartilhar. Numa vila africana, faltam sapatos. Então, um velho sábio faz vários pares e os pendura numa árvore. Qualquer um pode emprestar, mas, no fim do dia, deve contar a todos a história por onde o sapato passou. Em Unu Nile, uma tartaruga quer ir a uma festa no céu. Os pássaros, comovidos, emprestam suas penas. Como ela vai retribuir? Por fim, em O Jardim Mágico, um amigo divide sua fazenda com o outro, que perdeu tudo.

É AMANHÃ

Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. Av. Nações Unidas, 4.777. Grátis, às 15 h.

MANDE O SEU DESENHO

Faça uma ilustração de seus amigos ou do que representa a amizade para você e envie para nós. Ela vai fazer parte de um álbum de desenhos no flickr do Estadinho.

Mande para estadinho@grupoestado.com.br (ou para o endereço que está na página 2).

Prepare-se!

No próximo sábado, 26/2, o Professor Sassá ensina a confeccionar “o melhor amigo do homem”: um cachorrinho, feito com papel e copo plástico. Vai ser na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 15 horas.

(Foto: Arquivo pessoal)