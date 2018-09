Vasinho antidengue

Quer fazer um vaso bonito, de material reciclável e que mosquito nenhum entra? Então, siga os passos do Professor Sassá.

Você vai precisar de:

1 garrafa pet

Tinta plástica e tinta relevo

Tesoura sem ponta

Caneta de retro-projetor

Pincel

Álcool

Pano

Agora, siga os passos:

1) Desenhe arcos na garrafa pet com a caneta. Uma dica é usar as garrafas que já tem riscos verticais (fica mais fácil desenhar).

2) Separe a garrafa em duas partes. Se você usou a garrafa listada, é só retirar toda a parte onde fica o rótulo.

3) Recorte os arcos. Outra dica é fazer um corte reto em cada cantinho do arco; depois, é só dobrá-los para fora e arredondá-los. Facilita muito!

4) Limpe a marca da canetinha com pano e álcool (peça ajuda para seus pais para mexer com o álcool). Então, pinte com a tinta plástica (duas camadas).

5) Na parte inferior da garrafa, desenhe com a tinta relevo. Atenção: a parte de cima tem de ficar um pouco menor do que a de baixo, para poder encaixar.

PRONTO!

Encaixe uma parte na outra e plante uma flor na metade de cima. Quando você for regá-la, a água em excesso vai para a metade de baixo, onde o mosquito da dengue não consegue entrar e, assim, não deposita seus ovos.

ATENÇÃO: Você gosta das atividades do Professor Sassá? Ele estará no Circuito Estadinho no próximo sábado, dia 19, às 15 h, ensinando a fazer uma bexiga de bruxa e um fantoche de cachorro. Será na livraria Cultura da Paulista (Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional, São Paulo). É sua chance de participar. Mas, atenção: as vagas são limitadas. Também é importante levar o selo que é publicado no Estadinho, na matéria sobre o Circuito.