Venha contar histórias

Você é bom de ajudar a criar histórias? Então coloque as ideias para ferver e vá para o Circuito Estadinho. Neste sábado, dia 26, a atriz Kiara Terra vai começar a contar um história sobre a menina que tinha os pais-crianças e vocês vão terminar de contá-la juntos. Vai ser na livraria Cultura do Shopping Market Place, às 17 h.

A atriz vai levar uma mala cheia de trecos e cacarecos para que vocês possam recriar a história. Recriar sim, porque essa história já foi criada pela própria Kiara no livro A Menina dos Pais-Crianças. Ah, você não sabe o que é um pai-criança? Então leia a entrevista logo abaixo e continue ligado na programação do Circuito Estadinho. Toda semana tem uma atividade diferente: teatro, música, experiência científica, oficina de artes, histórias…

Kiara, o que fez você escrever um livro?

Eu tenho uma filha de sete anos e, um dia, ela reclamou que fez a medição na escola e viu que ela era a criança menor e a mais magra. Eu fiquei muito desconcertada. Elogiei, falei das suas qualidades, mas ela precisava ser acolhida. E para fazer isso, precisei me lembrar de quando eu era pequena: das situações em que eu também não me senti encaixada… Lembrando disso, eu me lembrei dos meus pais, que eram pais-crianças. E aí escrevi isso no livro, de como a gente não é de um tamanho só. Cada adulto carrega dentro de si a criança que já foi e cada criança tem o adulto que ela vai ser no futuro.

Você disse que tinha pais-crianças, como assim?

Ah, vocês têm de ir na apresentação para saber o que é! São pais que não cabem muito no mundo adulto, que têm um pouco de dificuldade com as coisas práticas da vida. São pais muito imaginativos, muito brincalhões. E que, por outro lado, têm dificuldade com as questões concretas. Todo pai e toda mãe tem um lado criança.

Quando seus pais foram crianças com você?

Meu pai brincava muito comigo, contava muita história. A gente tinha um espaço de trocas muito intenso, onde podíamos criar… Já a minha mãe vivia intensamente o presente. O desejo das mães é sempre de abrir o mundo para que os filhos caibam dentro. Mas não adianta. Às vezes, a gente quer um sapato na loja e não tem o número. E não adianta levar um número menor porque vai doer o pé. Mas a mãe-criança leva o número menor, mesmo que a criança use o sapato só por uma semana.

Agora que você já entendeu o que são pais-crianças, apareça no Circuito para dar suas ideias!

Circuito Estadinho: Contação de histórias com Kiara Terra. Sábado (dia 26), às 17 h, na livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro, São Paulo). Grátis.