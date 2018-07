Viagem pelo sistema solar

Os cientistas malucos da Mad Science voltaram! E amanhã (dia 9) vão levar todo mundo por um passeio interplanetário até os lugares mais distantes do nosso sistema solar. Quer dizer, só aqueles que aparecerem no Circuito Estadinho,

às 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Market Place. Na oficina “Planetas e Luas”, você entende as distâncias entre os planetas e poderá criar até um eclipse lunar!

Circuito Estadinho: Oficina da Mad Science na Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi). Às 15 horas, grátis!