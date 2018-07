Viaje pela terrinha, ora pois!

(Por Aryane Cararo)

O que você faz antes de viajar? Não, não estou falando de arrumar as malas. Estou perguntando sobre a preparação para conhecer o lugar para onde você vai. Conhecer lugares é muito legal. Mas conhecer estes lugares com pelo menos um pouco de informações sobre ele é ainda melhor. Porque você consegue aproveitar melhor cada minuto, sabendo sua história ou algumas de suas curiosidades.

Os guias de viagem são bons para isso. Mas o escritor José Santos inventou uma maneira mais divertida do que os guias: ele fez um livro de poemas sobre os lugares. Mas isso só vale para Portugal, porque é sobre lá que ele descreve pontos históricos e turísticos rimando com situações engraçadas e curiosas. No livro Viagem às Terras de Portugal, você identifica vários pontos geográficos de norte a sul de Portugal. Tem poema sobre a capital, Lisboa, sobre uma ponte do Porto, a Capela Nossa Senhora do Ó, Cascais, Águeda… O bacana é ler tudo e depois procurar num mapa os lugares que o autor cita.

E, olhe, dá prazer ver esse livro. Tem cada ilustração bonita do Afonso Cruz. E tem coisa bem maluca, como homem que engole estrela, língua que trava, pinguim que quer voar, horta gigante, placa indicando para o Nada. Dá gosto abrir o livro. Quer um aperitivo? Separamos um poema trava-línguas do José Santos para você tentar falar bem rápido! Chame um amigo e marque o tempo: quem consegue falar no menor tempo possível sem errar?

Os tagarelas

Há milhares de mafagafos

em Salvaterra dos Magos

e muitos mafagafinhos

fazendo fofoca nos ninhos.

Mafagafos tagarelas,

com a língua sem tramela.

Mas se desmafagafizarem

o ninho dos mafagafinhos,

ninguém mais tagarelaria,

nem de noite, nem de dia.

Ufa! Vamos ver quem é bom em trava-línguas! Ainda bem que só uma partezinha do livro é assim.

Viagem às Terras de Portugal. Texto: José Santos. Ilustrações: Afonso Cruz. Editora Peirópolis, R$ 42.