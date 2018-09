(Por Natália Mazzoni)

Quanta injustiça comete quem diz que criança não tem preocupações. O colégio, principalmente, costuma render a maior parte dos problemas. Tem as provas, a vida social, o dever de casa…

Nós, do Estadinho, conversamos com meninos e meninas para esclarecer de uma vez por todas: criança tem problemas sim! Não é mesmo?

O bate-papo com a turminha do Colégio Rio Branco foi bem bacana, clique aqui para conferir:

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Além do que você viu na matéria do Estadinho impresso, colocamos aqui mais um pouquinho da conversa, que foi inspirada nos livros da série Diário de um Banana, de Jeff Kinney. Acompanhe:

Qual a situação mais engraçada que vocês leram nos livros Diário de um Banana?

Vitor Prearo – Com certeza a parte em que o Greg senta no chocolate e tem que entrar na igreja depois. Essa cena aparece no filme também, é bem legal.

Fernanda Szarf – Adoro o final de um dos livros, que acaba porque as folhas do caderno acabaram. É bem engraçado.

Rafael Tersitano – Eu gostei do toque do queijo. Essa brincadeira que eles fazem é mesmo muito engraçada.

O Greg diz que os meninos mais altos se dão melhor no colégio. Vocês concordam?

Victor Modesto Tavares – Eu concordo. Mas acho mesmo é que os atletas se dão melhor em tudo.

Rafael Tersitano – Falando nisso, a Laura é a única menina que já conheci que sabe jogar futebol. Ela já quebrou o braço de dois meninos sem querer num jogo.

O Greg reclama muito de seu melhor amigo, o Rowle. É verdade que prejudica a imagem andar com o “nerd” na escola?

Rafael Tesitano – Isso atrapalha tudo mesmo.

Victor Modesto Tavares – É mesmo. E se você começar a tirar só nota alta, fica com fama de nerd rapidinho.

Como contamos no Estadinho de papel, o filme Diário de um Banana 2 – Rodrick é o Cara acabou de estrear nos cinemas. Colocamos o trailer aqui para você baixar e assistir.

Além do Diário de um Banana, outra série de livros-diário bem bacana é a Querido Diário Otário, de Jim Benton. A história é narrada por uma menina, a Jamie Kelly. São 12 livros da série que contam os problemas e as aventuras de Jamie na escola. Para quem gostou do Diário de um Banana, vale a pena dar uma olhadinha nessa série. O último da coleção é oQuerido Diário Otário – Eu (Igualzinha a Você, Só Que Melhor).