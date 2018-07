Vida olímpica

Se você já leu o Estadinho de papel de hoje (dia 21), já sabe que fomos a Londres para descobrir e contar como vivem as crianças na cidade que vai sediar a Olimpíada. Contamos não só como é o dia a dia delas, com a escola, as brincadeiras e as formas de se divertir, como mostramos o que faz de Londres ser Londres, com seus costumes e atrações típicos, e o que faz dela um lugar muito legal para as crianças. Por fim, contamos um pouco sobre o assunto do momento: os Jogos Olímpicos, que começam na sexta-feira, dia 27. Se não leu, clique nas páginas abaixo:

Falamos bastante, mas ainda foi pouco! Por isso, contamos aqui muito mais coisas sobre a rotina das crianças na Inglaterra e as atrações legais. Aliás, quem conta para a gente é o jornalista Davi Lira, que fez essa reportagem bacana para o Estadinho. Só para lembrar, ele falou com as crianças que estão nas fotos logo abaixo. Acompanhe!

A VIDA DAS CRIANÇAS EM LONDRES

ESCOLA

Existem vários tipos de escola. Há aquelas que são chamadas de full time, onde os alunos entram às 9 h e saem apenas às 15h30. Tem outras que são chamadas de boarding school. Nessas, os alunos praticamente moram na escola e podem voltar para casa à noite, depois de algumas semanas ou até mesmo depois de um ano. Muitas escolas são públicas, católicas e outras exclusivas para meninas ou para meninos. Nicolas Martins, de 4 anos, que nasceu em Londres, estuda na Escola Católica Saint James, a 10 minutos caminhando da sua casa. E é praticamente regra os alunos serem recebidos pelos diretores, assistentes e professores na entrada da escola.

ATIVIDADES

Uma das coisas mais legais na escola é o Afterschool Club. São aulas especiais que acontecem depois do período normal de classes. O inglês Guillaume Bodin, de 8 anos, se amarra no club. “Eu gosto das aulas de brincadeiras criativas e de fazer pulseiras”, diz. Em outras escolas, aulas de natação, por exemplo, entram como matéria escolar, como se fosse uma aula normal. “Da natação eu não gosto, mas tenho aula de canto e de música que gosto muito”, conta Ariane Mester. Já Isabella pratica a Irish Dance, uma dança originária da Irlanda. Para os mais grandinhos, como Rayane Paulino, de 13 anos, a escola oferece uma disciplina voltada para criar projetos de Design e Tecnologia.

MERENDA

Nas escolas full time, existem dois lanchinhos: os snacks (mais leves) e um almoço ao meio dia, o lunch. O aluno pode comer na escola, sem pagar nada, ou trazer o lanche de casa. No colégio, há um tipo de comida diferente a cada dia. Charlotte Vailati, de 3 anos, tem dia que come um frango com arroz ao molho curry (um tempero da Índia) e tem outros que o cardápio é fishcake, uma espécie de hambúrguer de peixe com batatas. Há ainda o beans on toast, que é um creme de feijão com vegetais temperados, tudo em cima de uma torrada. Guillaume tem na ponta da língua o que mais gosta. “Fish and chips (peixe e batata) e espaguete à bolonhesa”, diz.

FÉRIAS

Em Londres, o calendário escolar é muito diferente daqui. As aulas começam em setembro, no período do outono na Europa, e a primeira parte do ano se encerra um pouco antes do Natal. Depois, as aulas recomeçam no início de janeiro, já na época da primavera, e vão até o final de março. Quando o verão está aparecendo, as aulas começam novamente e vão até quase o fim de julho. Assim, as férias são meio divididas durante todo o ano: de duas a três semanas em cada intervalo. Geralmente, no último dia de aula, as crianças vão passear com toda a turma. O Nicolas, por exemplo, foi para a praia. “Eu brinquei de futebol na areia com uns amigos que são bons e outros que não”, diz.

FAMÍLIA REAL

Quando o assunto é a Rainha Elizabeth II, as opiniões são as mais diferentes possíveis. Guillaume, por exemplo, é fã assumido. “Ela trabalha duro e, junto com o governo, toma decisões importantes”, fala. As irmãs Isabella e Amandia Andreadis, 7 e 5 anos, são só elogios: “Ela é experiente, inteligente e gentil”, fala Isabella. “Ela é bonita e talentosa, é uma boa rainha”, completa Amandia. Já Ariane Mester, 10, não gosta nada da realeza. “Não gosto do que ela representa nem dos castelos”.

A irmãs Andreadis e a rotina da família na capital olímpica

Em Londres existe uma família muito especial. Ao todo, eles são cinco e, em sua casa, a comunicação é tanto em português, quanto em inglês. Os pais são brasileiros, mas as três filhas nasceram em Londres mesmo. Eles são os “Andreadis”, uma família que tem o Brasil no coração, mas a vida estabelecida completamente na Inglaterra.

A história deles tem quase 20 anos. Começou quando o diretor de artes Maurício Rocha conheceu a fotógrafa Eugenia Andreadis. Eles foram para Londres para aprender inglês e estudar e acabaram se conhecendo por lá mesmo. Depois de casados, tiveram três filhas: Isabella, 7 anos, a Amandia, de 5, e a Lorena, de apenas 5 meses.

O Estadinho entrou em contato com elas para saber um pouquinho mais sobre como é a rotina e escola delas, o que elas mais gostam de comer por lá e o melhor: o que é mais divertido de se fazer no tempo livre. Confira abaixo as respostas delas.

Isabella Andreadis, 7 anos

Horário da escola: das 9 h às 15h30

Esportes que pratica: caratê e natação

Outras atividades: sapateado

Uma das coisas que mais gosta de fazer nos fins de semana: ficar com toda a família falando português

Uma das coisas que mais gosta de comer: porridge (um tipo de mingau de aveia)

Uma das coisas que mais gosta de fazer na escola: aula de música

Amandia Andreadis, 5 anos

Horário da escola: das 9 h às 15h30

Esportes que pratica: natação

Outras atividades: balé

Uma das coisas que mais gosta de fazer nos fins de semana: piquenique no parque

Uma das coisas que mais gosta de comer: blueberry (uma frutinha azul que no Brasil se chama mirtilo)

Uma das coisas que mais gosta de fazer na escola: aula cooking (culinária)