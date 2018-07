Você já ouviu falar em Virada Cultural? O evento, que acontece todo ano, ganhou este nome pois reúne um tantão de atividades culturais que “viram” de um dia para o outro. É assim: as atrações começam amanhã (dia 15), às 18 h, e terminam no domingo (dia 16), às 18 h.

Boa parte da programação é destinada aos adultos, é verdade. Mas há boas opções para as crianças (como a peça Bichos do Mundo, da foto aí em cima). E o melhor, é tudo grátis. Confira as atrações que o Estadinho selecionou para você:

Palavra Cantada:

Não vão faltar os clássicos “Rato” e “Sopa”. Com Sandra Peres e Paulo Tatit.

Pça. Júlio Prestes. Domingo, às 9 h.

Festa do Pijama:

Leve seu colchonete, o pijama e seus pais. As histórias e brincadeiras já estarão no espaço, em boa parte da madrugada. Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1.000). Sábado, a partir das 20 h.

Boca do Céu:

O evento internacional tem contações de histórias durante todo o fim de semana. Uma delas é com Giba Pedroza. Oficina Cultural Oswald de Andrade (R. Três Rios, 363). Domingo, às 15 h.



Parada Cosplay:

É um divertido desfile com as fantasias usadas pelos personagens do mangá (um tipo de gibi japonês).

Pça. Roosevelt. Apresentação no palco, às 18 h; desfile, às 19 h.

Teatro:

Entre os espetáculos, destaca-se o grupo Pia Fraus, com Bichos do Mundo, às 13 h; Bichos do Brasil, às 14h30; e Gigantes de Ar, às 16 h. Pça. Pedro Lessa (perto do prédio do Correio).

Fique atento:

1) Vista roupas confortáveis. E vá de tênis.

2) Avise seus pais para evitarem bolsas e mochilas. O dinheiro e os documentos devem ficar no bolso.

Quer saber mais? Então, clique aqui.