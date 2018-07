Você conhece o Amoroso?

O engraçado Amoroso, em cena do filme Happy Feet 2

(Por Natália Mazzoni)

O filme Happy Feet 2 está nos cinemas e, para comemorar a volta desses simpáticos pinguins imperadores que adoram sapatear, nós conversamos com o Amoroso! Lembra dele? Aquele pinguim gordinho e de penugem amarela!

Tudo bem, tudo bem, quem falou com a gente não foi o Amoroso, foi o Sidney Magal, que fez a dublagem do personagem nos dois filmes da série.

Magal é um cantor muito conhecido no Brasil, talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele fez muito sucesso nos anos 90, quando dançava e cantava músicas de lambada. Seus pais com certeza vão se lembrar!

É também por isso que vale a pena ler a entrevista e entender um pouquinho sobre como foi esse trabalho.

A primeira vez que você fez dublagem foi no Happy Feet 1. Foi fácil aprender essa técnica?

Magal: Tudo o que faço na minha vida, eu faço com muito prazer, por isso sinto que as coisas são fáceis para mim. E foi assim com a dublagem do Happy Feet. A ideia inicial era que eu dublasse outro personagem, o Ramon, por ele ter um jeitão paquerador. Mas como as músicas que ele canta não seriam dubladas, a direção do filme achou que não faria sentido eu dar voz ao personagem. Foi assim que me ofereceram o Amoroso, e eu adorei!

A sua voz no filme está um pouco diferente, não é?

Sim, mudei um pouco meu tom de voz para o filme, achei que teria mais a ver com a personalidade do personagem. A produção do filme até me perguntou se eu daria conta de fazer a mesma voz durante todo o trabalho. Mas foi bem tranquilo.

Você gosta de filmes de criança?

Adoro! Fico encantado com a qualidade dos filmes infantis de hoje. Quando eu era criança, gostava muito de assistir ao Pica-Pau. Mas agora os desenhos são bem mais legais, nem tem comparação.

E como é a sua relação com as crianças?

Sempre foi muito boa. As crianças adoram me imitar dançando a música Sandra Rosa Madalena. É muito bacana.



Esse é o Erik, o pequeno pinguim do Happy Feet 2

Happy Feet 2 conta a história de Erik, um pequeno pinguim imperador que está tentando descobrir qual é o seu talento. Os pinguins Ramon e Amoroso dão uma ajudinha. Mas a aventura mesmo começa quando a grande paisagem da Antártida passa a ser uma ameaça aos imperadores.

O filme é em 3D. E as imagens saltam bastante da tela durante a trama. Talvez isso seja mais interessante, nesse caso, do que a própria história. Se você gosta de se divertir usando os óculos, vale a pena.