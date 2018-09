A reportagem de capa do Estadinho de hoje é sobre ídolos. Conversamos com três crianças para saber de quem elas são fãs e o que elas pensam sobre isso. E com a ajuda da psicóloga Mariana Schwartzmann, especialista em adolescentes pela Unicamp, criamos uma espécie de termômetro para medir se você está passando bem ou exagerando no assunto.

Clique nas páginas abaixo para ler a matéria completa. Depois, teste seus conhecimentos com o quiz abaixo. Ah, não esqueça de escrever para a gente, comentando quem é seu ídolo e o que você faz por ele!

Página 1

Página 2

Página 3

Faça o teste abaixo. No final (só no final, hein?), saiba se você é um bom fã conferindo as respostas aqui.

MILEY CYRUS/ HANNAH MONTANA

1 – Qual é o nome da irmã mais nova de Miley?

a) Jessica

b) Karen

c) Noah

2 – O que ela tem tatuado na orelha?

a) a palavra love (amor)

b) uma estrela amarela

c) um coração

3 – Com que nome Miley foi registrada quando nasceu?

a) Happiness Cyrus (“Felicidade Cyrus”)

b) Destiny Hope Cyrus (“Destino Esperançoso Cyrus”)

c) Sunshine Cyrus (“Luz do Sol Cyrus)

4 – Em que país ela morou por um ano quando era pequena?

a) Canadá

b) Japão

c) Inglaterra

5 – A música I Miss You (“Eu Sinto Sua Falta”) ela fez para

a) sua cachorrinha

b) uma amiga

c) seu avô

JONAS BROTHERS

6 – Para comemorar um ano de casamento, Kevin levou sua mulher, Danielle, para…

a) o Havaí, já que ela adora praia e surfe.

b) um caça ao tesouro pelas ruas de Los Angeles.

c) o castelo da Cinderela, na Flórida.

7 – Joe foi parado no aeroporto de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, porque levava na mala de mão…

a) um conjunto de facas.

b) uma tesourinha de cortar unha.

c) um isqueiro.

8 – Qual dos três irmãos participou da peça Les Miserables, na Inglaterra?

a) Nick

b) Joe

c) Kevin

9 – O que Joe queria ser quando era criança?

a) jogador de futebol americano

b) comediante

c) astronauta

10 – Que problema de saúde Nick tem?

a) bronquite

b) diabetes

c) anemia

JUSTIN BIEBER

11 – Quem o ajudou no começo da carreira?

a) Justin Timberlake

b ) O superstar Usher

c) Madonna

12 – Onde Justin nasceu?

a) Montreal

b) Ontário

c) Toronto

13 – Quanto anos ele tinha quando assinou o contrato com a gravadora Island Def Jam?

a) 9

b) 11

c) 13

14 – Qual o nome do primeiro álbum do Justin?

a) World

b) My world

c) My world 2.0

15 – Qual o nome do filme que conta a trajetória e bastidores da vida do cantor?

a) Never Say No

b) Ever Say Ever

c) Never Say Never

MANU GAVASSI

16 – Qual o nome do primeiro clipe da cantora, que estourou na internet?

a) Garoto Amado

b) Amigo Errado

c) Garoto Errado

17 – Quem foi o namorado da Manu, a quem ela dedicou a música chamada Você deveria saber?

a) O colírio Renan Corbani

b) Pe Lu, guitarrista do Restart

c) Di, vocalista do NX Zero

18 – Que instrumento Manu sabe tocar?

a) Violão

b) Baixo

c) Flauta

19 – Do que Manu tem vontade de fazer faculdade?

a) Psicologia

b) Música

c) Moda

20 – Qual o nome da irmã da Manu, que cuida dos looks da cantora?

a) Carina

b) Catarina

c) Marina

PELÉ

21 – Qual o nome completo do Pelé?

a) Edson Arantes do Nascimento

b) Edson Nascimento

c) Edson Arantes de Almeida

22- Quantos gols Pelé marcou durante sua carreira?

a) 94

b) 103

c) 104

23 – Que número Pelé calçava?

a) 39

b) 41

c) 42

24 – Onde Pelé nasceu?

a) Santos, SP

b) Três Corações, MG

c) Niterói, RJ

25 – Ele ganhou o apelido quando tinha 3 anos. E não era ainda Pelé. Era…

a) Bolé

b) Dilé

c) Bilé

(Fotos: reprodução)