Você consegue adivinhar?

Vamos ver se você é bom conhecedor do nosso corpo (só olhe as respostas corretas lá embaixo depois de escolher tudo):

1) Quantas vezes por dia um coração (médio) bate?

A) 10 mil vezes

B) 1 milhão de vezes

C) 100 mil

D) 1 mil

2) Um espirro médio atinge que velocidade?

A) 160 km/h

B) 230 km/h

C) 84 km/h

D) 92 km/h

3) Onde fica o menor osso do nosso corpo?

A) No joelho

B) No dedo do pé

C) No pulso

D) Na orelha

4) Qual é a quantidade de muco (meleca) que nosso nariz produz por dia?

A) 250 gramas

B) 2 litros

C) 50 a 100 gramas

D) 0,5 a 1 litro

5) Quantos litros de ar pode ter um pulmão bem desenvolvido?

A) 2

B) 1,5

C) 1

D) 0,5

Essas e outras curiosidades sobre nosso organismo estão em um livro fácil, curioso e engraçado de ler, em formato de história em quadrinhos, chamado O Corpo Humano. Junto com o Leo, o personagem principal, você ainda descobre que os bebês têm mais ossos do que os adultos, como funcionam os olhos e os ouvidos, o caminho que a comida faz em nosso corpo, vê como é formada a pele, aprende alguns truques para enganar o cérebro…

O Corpo Humano – Na Casa do Leo. Texto: Philip Ardagh. Ilustrações: Mike Gordon. Companhia das Letrinhas, R$ 27.

Respostas: 1) C; 2) A; 3) D; 4) D; 5) A.