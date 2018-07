Você é o chef

Hora de prender os cabelos, lavar as mãos, colocar o avental e ir para a cozinha. De preferência para a cozinha da Wilma Kövesi, pois assim sua mãe não vai reclamar da sujeira.

Nesta segunda (dia 5), começa o primeiro curso Crianças & Panelas, destinado aos chefinhos de 9 a 14 anos. Na verdade, em julho, serão três cursos, com cardápios e duração diferentes.

Crianças & Panelas 1

3 aulas, dias 5, 6 e 7/7, das 10 h às 13 h. R$ 285.

Cardápio:

1ª aula: salada verde com pesto de salsa e queijo parmesão, bolo de carne com recheio de ovos e cobertura de ketchup, torta de palmito, quindão e suspiros.

2ª aula: sopa de tomate com queijo derretido, linguado gratinado, arroz, arroz com brócolis e bolo mármore.

3ª aula: salada coleslaw (repolho, cenoura e passas), frango com queijo catupiry, purê de batatas e cheesecake de liquidificador.

Crianças & Panelas 2

4 aulas, dias 20, 21, 22 e 23/7, 10 h às 13 h. R$ 380.

Cardápio:

1ª aula: minihamburgueres com coberturas de forno, creme de espinafre na torrada, batatas recheadas, rocambole de chocolate e limonada Suíça.

2ª aula: seu molho (salada verde com cenoura ralada e batata palha), preparo de macarrão (branco com cogumelos e penne à pizzaiolo). Além de bolo prestígio.

3ª aula: sopa creme de palmito, ovos (mexidos e omelete), sanduíche americano, torta de liquidificador, biscoitos preto e branco e pudim de leite condensado.

4ª aula: salada caprese (com tomates, muzzarela de búfala e manjericão), frango à milanesa de forno, pavê de limão e calda de chocolate.



Crianças & Panelas 3

2 aulas, dias 29 e 30/7, das 10h às 13 horas. R$ 190.

Cardápio:

1ª aula: pipoca Sopa, nhoque, kibe e pão de minuto.

2ª aula: salada de ervilhas, filé de frango empanado com batata palha e peito de peru, tortinha de morango e outras frutas. Além de carpaccio de figo com sorvete e calda de caramelo.

Quem comanda o curso é Betty Kövesi, filha da dona Wilma, que há 18 anos uniu sua paixão por crianças e cozinha. Esta semana ela largou o avental por alguns minutos para falar com o Estadinho. Clique aqui para ler.

Crianças & Panelas. Escola Wilma Kövesi de Cozinha. R. Cristiano Viana, 224, Pinheiros, 3063-1592.