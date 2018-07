Você tem medo de monstro?

Se tiver, nem precisa continuar lendo este texto, porque vamos indicar como leitura justamente um livro de monstro. Mas, se você não tem nem um pouquinho de pavor, continue, por favor. Porque vamos falar do divertido (e sacana) livro Fome de Monstro, escrito pelo inglês Ed Vere.

Olhando para a capa dele, você deve estar pensando: como ter medo desse monstro verde e (quase) fofo? Pois é, as ilustrações enganam (ou pelo menos ajudam a gente a pensar que, na verdade, monstro não existe). Mas o texto, leitor, este sim pode dar arrepios. Nele, o monstro fica pior a cada página: com garfo, faca e ketchup só para o devorar. E cada vez mais perto do seu quarto…

O texto foi feito para o provocar, descobrir se você é corajoso de verdade. Tem vezes que até pega pesado demais. E é exatamente esta a sua graça. Parece aquelas histórias maldosas que irmão mais velho adora contar para meter medo e que a gente até se assusta, mas adora e pede para repetir… No fim, você acaba gostando desse livro. Talvez seja por causa da surpresa no final. Talvez por descobrir que monstro, realmente, não existe. Hmmm, será mesmo? (Por Aryane Cararo)

Fome de Monstro. Autor: Ed Vere. Companhia das Letrinhas, R$ 28