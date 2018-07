Volta às aulas

(Por Natália Mazzoni)

O Estadinho desta semana viajou no tempo e foi até a sala de aula dos seus pais e avós para mostrar o que tinha dentro da mochila deles. Tem muita coisa diferente do que você usa na escola. Caneta-tinteiro, ábaco, cartilhas. Não viu ainda? Clique nas páginas abaixo e continue a leitura por aqui:

Vamos descobrir o que mais fez parte da infância dos seus pais, avós e bisavós na escola? Nós damos mais sugestões abaixo. Converse com eles, descubra outras coisas e conte para a gente nos comentários!



O “cineminha” feito de madeira e rolo de papel era usado nas escolas para contar histórias em 1937. Fonte: CRE Mário Covas.

Esse objeto estranho é um mata-borrão, usado para absorver o excesso de tinta das canetas tinteiro. Coleção: Sr.SebastiãoMartinsVieira, CREMárioCovas.

Na época de seus pais, ou avós, as crianças levavam os materiais em malas de couro. Foto: Reprodução

Os alongadores de lápis eram usados para fazer o lápis render até o finalzinho. Foi muito usado nos anos 1950 e 60. Foto: Reprodução

As meninas dos anos 1970 e 80 adoravam decorar seus cadernos com decalques. Era preciso mergulhá-lo na água para ele se soltar da embalagem e ter muita paciência para que o desenho não estragasse quando fosse passado para o papel. Foto: Reprodução

As provas na escola, até os anos 1980, vinham com cheirinho de álcool. É que as professoras “imprimiam” os testes nos mimeógrafos, uma espécie de impressora manual que funcionava com papel e álcool. Foto: Reprodução

Os estojos com botões viraram febre entre as meninas nos anos 1980. Foto: Reprodução

Os livros Desenhocop ajudavam na lição de casa de quem não sabia desenhar nos anos 1960. Era só passar o lápis por cima dos decalques e pronto! Foto: Reprodução

Os globos terrestres eram essenciais nas aulas de geografia! Foto: Reprodução

As lancheiras de plástico com garrafinha eram moda nas escolas nos anos 1970! Foto: Reprodução