Zabelinha no Circuito Estadinho

Era uma vez uma menina chamada Zabelinha que só gostava de comer ovo e de brincar com sua cachorrinha, a Jambelula. Um dia, elas encontraram um ovo gigante no quintal e, claro, Zabelinha o devorou! Mas, à meia noite, a dona do ovo, uma monstrenda horrível, apareceu para chocá-lo…

Essa é a história Zabelinha Zabelão, que Cristiane Velasco vai contar com o músico Blec Paulo no Circuito Estadinho de hoje. “Há bastante tempo, a contadora de histórias Karen Paty me contou Zabelinha Zabelão, que ela ouvia na sua infância. Desde então, venho recontando para as crianças na Casa Redonda, onde trabalho. E como quem conta um conto aumenta um ponto, aumentamos alguns”, diz.

A partir das 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Market Place, você vai aprender as brincadeiras que Zabelinha fazia com Jambelula e conhecer várias cantigas da cultura popular brasileira. Só depois é que vai descobrir o final da história. Corre lá!

Circuito Estadinho. Hoje (dia 9), às 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro). Grátis.