Zoológico de insetos

Você sabe o que é Planeta Inseto?

É um evento bacana que acontece na cidade só até quarta-feira (dia 2). Para explicar melhor, o Estadinho selecionou 10 motivos para você visitá-lo. E para convencer seu pai de que ele também vai gostar do passeio.

1 – Torcer no baratódromo (foto). Vale apostar em uma das cinco baratas-atletas.

2 – Conhecer o bicho-da-seda. Sabia que para produzir 1 quilo de seda são necessários cerca de 3 mil casulos?

3 – Passear pelo maior cafezal em área urbana do Brasil.

4 – Ver, de pertinho, um formigueiro por dentro. E descobrir que as formigas representam 15% do peso de todos os seres vivos do nosso planeta!!!

5 – Descobrir onde está o bicho-pau. É que o maior inseto do mundo, que pode chegar a 50 centímetros, tem a mesma cor dos galhos onde mora.

6 – Pegar em uma roupa de apicultor, aquela usada pelos tratadores das abelhas.

7 – Olhar pelo microscópio detalhes do corpo de vários bichinhos, como os besouros.

8 – Pintar borboletas e fazer dobraduras com cara de insetos.

9 – Tirar dúvidas sobre o universo dos voadores. Pode ser no painel interativo ou perguntando para os monitores. Como será que o vaga-lume acende a luz?

10 – Descobrir por que a planta carnívora gosta tanto de comer insetos.

Planeta Inseto. Av. Cons. Rodrigues Alves, 1.252, V. Mariana, São Paulo, (011) 5087-1703. Amanhã (dia 29) e (domingo), das 9 h às 17 h. Segunda, terça e quarta, das 9 h às 12 h e das 14 h às 17 h. Grátis. Até quarta-feira (dia 2).