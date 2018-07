O Theo Guimarães, de 9 anos, mora em Santa Isabel, no interior de São Paulo, e nos mandou uma história sobre os Zumbis do Faroeste. Uma parte foi publicada no Estadinho impresso, mas você lê o texto inteiro aqui:

“A história dessa vez vai ser de um faroeste, calmo, tranquilo e sossegado, porém, cheio de mortos-vivos, comedores de carne humana! Num certo dia, uma escola fez um passeio ao Faroeste da Cascavel, no dia 12 de maio de 2012. Um grupo ia ter que pegar a bandeira da cor do time adversário, por isso, eles terão que achar. Naquele faroeste, tinha uma mina abandonada, onde colocaram placas assim: ‘Cuidado! Não entre! Não entre desarmado! Proibido!’

Chegando ao Faroeste da Cascavel, eles encontraram um moço falando assim:

– Cuidado! Tem pessoas que não são normais, então, tomem muito cuidado, para vocês que são jovens! Sobrevivam o quanto puderem!

Ele achou estranho aquilo de ‘Sobrevivam o quanto puderem!’ Desconfiou dessa frase assustadora, mas continuou em frente. A professora disse assim:

– Que comece a corrida!

Todos começaram a procurar, mas o grupo foi parar perto da mina! Eles encontraram as placas, mas não duvidaram. Pegaram tochas e começaram a andar. Então, ouviram gemidos estranhos. Eles ficaram com medo e não conseguiam ver a luz da entrada da mina. O gemido começou a ficar alto, alto, alto, até aparecer um zumbi!

Um aluno chamado Zeck foi pego!

(LEIA O FINAL A PARTIR DAQUI)

Os outros correram para a entrada da mina. Largaram as tochas e correram para o ônibus. O aluno foi achado morto, sem um braço, estava quase de olhos abertos, mas não virou um também. Os alunos ficaram com medo e perceberam o último aviso: ‘Não entre desarmado!’

Uma mão sem o dedo indicador, do aluno Zeck, que foi pego pelo zumbi, levantou gemendo e saiu à procura de carne!

À noite, os alunos iam dormir pensando que estava tudo bem, mas não estava. Ouvindo os gemidos do seu amigo Zeck, eles ficaram com medo e foram ver o que era.

– Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

– O que foi isso? – perguntou o Lucas.

– Não sei – respondeu seu amigo.

Eles saíram da cama e foram ver o que era. Eram dois Zumbis se alimentando da carne dos outros amigos.

– Cara! Vamos sair daqui! – disse Lucas, apavorado.

– Tá bom – respondeu seu amigo, com muito medo.

Eles saíram! Foram se esconder no porão da casa de madeira. Com muito medo, os dois ouviram gritos de crianças. O homem que lhe disse estava lá fora com uma arma, atirando, lutando pela sobrevivência das outras pessoas. Ele abriu a porta do porão e disse:

– Vamos! Nós não temos muito tempo de vida!

Eles saíram do porão apavorados e entraram no ônibus escolar com uma rapidez! Mas lembraram que tinha um morto-vivo a bordo. Eles gritaram tanto que ele começou a ficar com medo também. O Lucas deu um belo de um chute na fuça do zumbi e ele até parou de gemer, indo embora. Os dois conseguiram sobreviver a tempo!

Voltando para casa a salvo, eles tomaram um belo de um banho na casa de sua mãe, o moço, ele e o amigo. Todos ficaram apavorados com o terror. Mas, desta vez, não deu certo. A mina, como estava aberta, soltou os outros zumbis. Então, as outras pessoas começaram a acreditar na história. Mas, aos poucos, os zumbis foram chegando numa vagareza.

Olha, essa parte eu não vou contar, porque a parte 2 do Zumbis no Faroeste ainda vai ser lançada.”