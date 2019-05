Fotografia

A foto que salva

Entre as nobres missões do jornalismo está a de ajudar as pessoas. É com esse espírito que muitos profissionais encaram a profissão. E como um anjo da guarda, o repórter fotográfico Epitácio Pessoa mais do que ajudou um rapaz. Pela história, Epitácio salvou-lhe a vida. O caso aconteceu na cidade de Lorena, no Vale do