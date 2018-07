A foto que salva

Entre as nobres missões do jornalismo está a de ajudar as pessoas. É com esse espírito que muitos profissionais encaram a profissão. E como um anjo da guarda, o repórter fotográfico Epitácio Pessoa mais do que ajudou um rapaz. Pela história, Epitácio salvou-lhe a vida. O caso aconteceu na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba.

A equipe do “Estado” que contava também com o repórter José Maria Tomazela e o motorista Antônio Julio Filho, fazia um reportagem sobre as condições do Rio Paraíba do Sul. Eis que um rapaz, amarrado e aos gritos, tentava se livrar de duas pessoas no meio da estrada de terra. Com a chegada do veículo do jornal, os homens desistiram de cumprir o plano, que segundo a vítima, seria a execução. Adriano Carlos Gonçalves da Silva, de 19 anos, foi retirado do local pelos próprios jornalistas e conduzido à delegacia.