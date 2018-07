ARFOC – FotoContexto 2008

ARFOC-SP divulga selecionados para a FotoContexto 2008

A seleção da imagens foi feita este por Paulo Whitaker, presidente da ARFOC-SP; Flávio Florido, editor de Fotografia do UOL e J.F. Diório, repórter fotografico do Jornal O Estado de S.Paulo. A escolha do material ocorreu no dia 9 de janeiro na sede da Entidade.

Este ano foi a primeira vez que profissionais inscritos para a mostra selecionaram as fotografias. Ao todo 105 profissionais de todo o estado enviaram mais de 280 imagens, sendo que 82 painéis fotográficos serão expostos com a produção de 62 fotojornalistas.

Confira a lista dos expositores:

Alex Silva – André Lessa – Andre Penner – André Silva – Antônio Gaudério – Apu Gomes – Ari Ferreira – Augusto Paiva – Brígida Rodrigues – Celso Júnior – Cesar Greco – Claudinho Coradini – Clayton de Souza – Daniel Mobília – Danilo Verpa – Diego Padgurschi – Djalma Vassão – Edilson Dantas – Eduardo Knapp – Eduardo Nicolau – Ernesto Rodrigues – Evelson de Freitas – Fernando Pilatos – Filipe Araújo – Flávio Florido – Hélvio Romero – J.F. Diório – João Prudente – Jonne Roriz – José Luis da Conceição – José Patrício – Leonardo Soares – Manoel Marques – Marlene Bergamo – Mastrangelo Reino – Miguel Schincariol – Moacyr Lopes Junior – Mônica Bento – Mônica Zarattini – Nario Barbosa – Nilton Fukuda – Patrícia Santos – Patricia Stavis – Paulo Liebert – Paulo Pinto – Paulo Whitaker – Reinaldo Canato – Ricardo Nogueira – Ricardo Saibun – Ricardo Trida Robson Ventura – Rodrigo Coca – Rodrigo Lima – Sergio Barzaghi – Sergio Castro – Sergio Dutti – Sérgio Neves – Tiago Queiroz – Tiago Silva – Toninho Cury – Valéria Gonçalvez – Werther Santana

