Caleidoscópio

Foto: André Dusek/AE

O presidente Lula e Arlindo Chanáglia, presidente da Câmara, refletidos em um revestimento de vidro na saída do plenário da Câmara dos Deputados, após sessão solene em comemoração aos 20 anos da promulgação da Constituição do Brasil, ontem, em Brasilia.

A foto não foi para as páginas, mas merece ser mostrada.

Aqueles que conhecem a rotina de trabalho dos repórteres-fotográficos que atuam na Capital Federal, sabem o quanto é difícil uma imagem exclusiva e diferenciada.

Parabéns Dusek!

Juca